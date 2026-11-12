U 15-Juniorinnen
U 15-Juniorinnen holen Remis gegen Spanien
Die deutschen U 15-Juniorinnen sind auch in ihrem zweiten Spiel beim Vier-Länder-Turnier in der spanischen Provinz Alicante ungeschlagen geblieben. Die DFB-Auswahl kam in La Nucia unweit der Mittelmeerküste gegen den Nachwuchs von Weltmeister Spanien zu einem achtbaren 0:0. Die erste Partie hatte das neuformierte Team von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann am Dienstag in Albir mit 2:0 gegen Belgien gewonnen.
"Es war ein intensives und hochinteressantes Spiel. Beide Mannschaften hatten gute Chancen, in Führung zu gehen. Das Unentschieden geht demnach in Ordnung", sagte DFB-Trainerin Bettina Wiegmann. Ein anschließendes Elfmeterschießen, welches in diesem Turniermodus auf ein Unentschieden folgt, endete aus deutscher Sicht mit 4:5.
Das Entwicklungsturnier in Spanien beinhalten die ersten Länderspiele überhaupt für die talentierten Nachwuchsspielerinnen. Den Abschluss des Lehrgangs bildet dann am Samstag (ab 15 Uhr) das Duell mit Island in Albir.
Kategorien: U 15-Juniorinnen
Autor: dfb
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