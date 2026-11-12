Die deutschen U 15-Juniorinnen sind auch in ihrem zweiten Spiel beim Vier-Länder-Turnier in der spanischen Provinz Alicante ungeschlagen geblieben. Die DFB-Auswahl kam in La Nucia unweit der Mittelmeerküste gegen den Nachwuchs von Weltmeister Spanien zu einem achtbaren 0:0. Die erste Partie hatte das neuformierte Team von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann am Dienstag in Albir mit 2:0 gegen Belgien gewonnen.

"Es war ein intensives und hochinteressantes Spiel. Beide Mannschaften hatten gute Chancen, in Führung zu gehen. Das Unentschieden geht demnach in Ordnung", sagte DFB-Trainerin Bettina Wiegmann. Ein anschließendes Elfmeterschießen, welches in diesem Turniermodus auf ein Unentschieden folgt, endete aus deutscher Sicht mit 4:5.

Das Entwicklungsturnier in Spanien beinhalten die ersten Länderspiele überhaupt für die talentierten Nachwuchsspielerinnen. Den Abschluss des Lehrgangs bildet dann am Samstag (ab 15 Uhr) das Duell mit Island in Albir.