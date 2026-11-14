Ohne Gegentor durchs Turnier: U 15 gewinnt gegen Island

Die deutschen U 15-Juniorinnen haben ihr drittes und letztes Spiel beim Vier-Länder-Turnier in der spanischen Provinz Alicante gewonnen. Das Team von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann setzte sich in Albir mit 2:0 (1:0) gegen Island durch. Im gesamten Turnier blieb die DFB-Auswahl ohne Gegentor.

"Es war ein schweres Spiel, weil Island darauf aus war, das Spiel zu zerstören", so Trainerin Wiegmann nach der Partie. "Es ist schwer für eine U 15, gegen einen tief stehenden Gegner Chancen zu erarbeiten. Aber wir haben es geschafft, durch einen Fernschuss das 1:0 und durch einen Elfmeter das 2:0 zu machen. Ich denke, wir haben verdient gewonnen und das Ergebnis geht in Ordnung. Wir haben das Spiel dominiert und hätten unsere Chancen teilweise noch besser ausspielen können, dann hätte das Ergebnis auch noch höher ausgehen können."

"Wertvolle Erfahrungen mitgenommen"

Die 107 Zuschauer*innen im Albir Garden Resort sahen, wie das deutsche Team bereits in der ersten Halbzeit in Führung ging: Hana Hashani vom 1. FC Königstein traf in der 35. Minute aus der Distanz zum 1:0. Im zweiten Durchgang gelang lange kein weiterer Treffer, ehe schließlich Jokerin Anastasia Zink (FC Bayern München/SV Heimstetten) in der 90. Minute per Elfmeter den 2:0-Schlusspunkt setzte.

"Wir haben hier gegen drei unterschiedliche Gegner gespielt, mit unterschiedlichen Anlagen", resümierte die DFB-Trainerin zudem. "Das Turnier haben wir genutzt, um wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Wir haben uns in allen drei Spielen Dinge erarbeiten und direkt in den Spielen umsetzen können – das ist das Schöne bei solchen Turnieren. Das haben die Mädels gut gemacht. Alle sind zum Einsatz gekommen und alle haben hier wertvolle Erfahrungen mitgenommen."

Die erste Partie hatte die neuformierte Auswahl am Dienstag ebenfalls in Albir mit 2:0 gegen Belgien gewonnen, worauf ein achtbares 0:0 gegen Gastgeber Spanien (4:5 im Elfmeterschießen) in La Nucia folgte. Das Entwicklungsturnier beinhaltete die ersten Länderspiele überhaupt für die talentierten Nachwuchsspielerinnen. Wenn Spanien am Sonntag (ab 11 Uhr) nicht gegen Belgien gewinnen sollte, schließt die deutsche U 15 den Lehrgang als Turniersieger ab.