3:1 in Köln: RB Leipzig überwintert auf Rang sechs

Mit dem zweiten Auswärtssieg in dieser Saison verabschiedete sich RB Leipzig in der Google Pixel Frauen-Bundesliga in die Winterpause. Das Team von Trainer Jonas Stephan setzte sich zum Abschluss des 12. Spieltages beim 1. FC Köln 3:1 (1:0) durch.