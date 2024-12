Google Pixel Frauen-Bundesliga: DFB-Bundesgericht weist Leverkusens Berufung zurück

DFB-Sportgericht

DFB-Sportgericht bestätigt Bayern-Geldstrafe

Das DFB-Sportgericht hat in mündlicher Verhandlung am DFB-Campus den Einspruch des Bundesligisten FC Bayern München gegen eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro zurückgewiesen. Damit bestätigte das Rechtsorgan das vorangegangene Einzelrichterurteil.