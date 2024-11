Zuständigkeit

Das Bundesgericht ist hauptsächlich zuständig als Rechtsmittelinstanz gegen Entscheidungen des Sportgerichts. Rechtsmittelinstanz ist das DFB-Bundesgericht auch gegen Entscheidungen der obersten Rechtsorgane der Mitgliedsverbände, soweit bei einer für nachprüfbar erklärten Entscheidung die Verletzung von DFB-Recht behauptet wird oder wenn eine Entscheidung ein diskriminierendes bzw. menschenverachtendes Verhalten zum Gegenstand hatte.

In erster und letzter Instanz ist das Bundesgericht zuständig für Entscheidungen über einen Sachverhalt, der ihm erst in einem vor dem Bundesgericht anhängigen Verfahren bekannt geworden ist und mit diesem Verfahren im Zusammenhang steht. In erster und letzter Instanz ist das Bundesgericht zudem zuständig für Entscheidungen über die Rechtmäßigkeit der Entscheidung eines Verwaltungsorgans des DFB (sog. Verwaltungsbeschwerdeverfahren) sowie für Entscheidungen über die Zuständigkeit eines DFB-Organs in Zweifelsfällen.