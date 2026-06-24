Vorrundengruppen in DFB-Nachwuchsligen stehen fest

Im August starten die U 19 und U 17 DFB-Nachwuchsligen in die Saison 2026/2027. Die Spielleitung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat nun die Gruppen der Vorrunde beider Ligen eingeteilt. In der U 19 sind es neun Staffeln, in der U 17 acht. In der zweiten Saisonhälfte folgen die Meister- beziehungsweise Hauptrunden sowie die Endrunde und das Finale um die Deutsche Meisterschaft. Die beiden DFB-Nachwuchsligen starten am 9. August mit dem ersten Spieltag und beenden ihre Vorrunden am 6. Dezember.

Die Gruppen sind sportlich ausgeglichen eingeteilt, mit möglichst kurzen Fahrstecken für die Teams. Begegnungen, die es bereits in der Vorsaison gab, wurden bestmöglich vermieden, die Grenzen von Landes- und Regionalverbänden spielten bei der Gruppeneinteilung keine Rolle. In der U 19 treten insgesamt 65 Klubs an, davon 58 mit Leistungszentrum (LZ) und sieben ohne LZ. In der U 17 sind es insgesamt 64 Vereine - 58 mit und sechs ohne LZ.

Mehr als 60 Klubs pro Nachwuchsliga

In der U 17 DFB-Nachwuchsliga geht es für die Teams von Platz eins bis drei der Vorrundengruppentabelle in der Meisterrunde (zuvor Hauptrunde Liga A) mit insgesamt 24 Teams weiter. Die Plätze vier bis acht jeder Gruppe spielen die zweite Saisonhälfte in der Hauptrunde (zuvor Liga B).

In der U 19 DFB-Nachwuchsliga qualifizieren sich die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die besten sechs Drittplatzierten für die Meisterrunde. Alle anderen Teams treten in der zweiten Saisonhälfte in der Hauptrunde an.

Zu diesen 41 (U 19) beziehungsweise 40 (U 17) Klubs stoßen in der Hauptrunde zudem bis zu elf Aufsteiger aus den zweithöchsten Spielklassen der U 19 und U 17.

Vorrunde der U 19 DFB-Nachwuchsliga

Gruppe A

1. FC Magdeburg

Berliner Athletik Klub

F.C. Hansa Rostock

FC St. Pauli

Hamburger SV

Holstein Kiel

SV Werder Bremen

Gruppe B

1. FC Union Berlin

Chemnitzer FC

Eintracht Braunschweig

FC Carl Zeiss Jena

FC Energie Cottbus

Hallescher FC

Hertha BSC

SV Babelsberg 03

Gruppe C

1. FC Nürnberg

Eintracht Frankfurt

FC Erzgebirge Aue

FC Rot-Weiß Erfurt

RasenBallsport Leipzig

SG Dynamo Dresden

SpVgg Greuther Fürth

Gruppe D

FC Bayern München

FC Ingolstadt 04

SGV Freiberg Fußball

SpVgg Unterhaching

SSV Jahn Regensburg

TSV 1860 München

VfB Stuttgart

Gruppe E

1. FC Heidenheim

FC Augsburg

Karlsruher SC

SC Freiburg

SSV Ulm 1846 Fußball

SV Sandhausen

SV Stuttgarter Kickers

TSG 1899 Hoffenheim

Gruppe F

1. FC Kaiserslautern

1. FC Köln

1. FSV Mainz 05

FSV Frankfurt

SC Fortuna Köln

SV Darmstadt 98

SV Wehen Wiesbaden

Gruppe G

1. FC Saarbrücken

Alemannia Aachen

Bayer 04 Leverkusen

Borussia Mönchengladbach

FC Viktoria Köln

SV Elversberg

VfL Bochum

Gruppe H

Borussia Dortmund

FC Schalke 04

Fortuna Düsseldorf

MSV Duisburg

Rot-Weiss Essen

SC Rot-Weiß Oberhausen

VfL Osnabrück

Gruppe I

Arminia Bielefeld

Hannover 96

SC Paderborn 07

SC Preußen Münster

SV Meppen

TSV Havelse

VfL Wolfsburg

Vorrunde der U 17 DFB-Nachwuchsliga

Gruppe A

1. FC Union Berlin

Eimsbütteler TV

F.C. Hansa Rostock

FC St. Pauli

Hamburger SV

Hertha BSC

Holstein Kiel

VfL Wolfsburg

Gruppe B

1. FC Magdeburg

Chemnitzer FC

FC Carl Zeiss Jena

FC Energie Cottbus

FC Erzgebirge Aue

Hallescher FC

SG Dynamo Dresden

RasenBallsport Leipzig

Gruppe C

1. FC Nürnberg

FC Augsburg

FC Bayern München

FC Ingolstadt 04

SpVgg Unterhaching

SSV Jahn Regensburg

SSV Ulm 1846 Fußball

TSV 1860 München

Gruppe D

1. FC Heidenheim

1. FC Kaiserslautern

1. FC Saarbrücken

Karlsruher SC

SC Freiburg

SV Stuttgarter Kickers

SV Waldhof Mannheim

VfB Stuttgart

Gruppe E

1. FC Köln

Eintracht Frankfurt

FSV Frankfurt

SpVgg Greuther Fürth

SV Darmstadt 98

SV Sandhausen

TSG 1899 Hoffenheim

TSG Wieseck

Gruppe F

1. FSV Mainz 05

Bayer 04 Leverkusen

Borussia Mönchengladbach

FC Viktoria Köln

Fortuna Düsseldorf

SC Rot-Weiß Oberhausen

SV Elversberg

SV Wehen Wiesbaden

Gruppe G

Borussia Dortmund

FC Schalke 04

MSV Duisburg

Rot-Weiss Essen

SC Preußen Münster

VfL Bochum 1848

VfL Osnabrück

Wuppertaler SV

Gruppe H

Arminia Bielefeld

Eintracht Braunschweig

FC Rot-Weiß Erfurt

Hannover 96

SC Paderborn 07

SC Verl

SV Meppen

SV Werder Bremen