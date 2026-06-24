DFB-Nachwuchsliga
Vorrundengruppen in DFB-Nachwuchsligen stehen fest
Im August starten die U 19 und U 17 DFB-Nachwuchsligen in die Saison 2026/2027. Die Spielleitung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat nun die Gruppen der Vorrunde beider Ligen eingeteilt. In der U 19 sind es neun Staffeln, in der U 17 acht. In der zweiten Saisonhälfte folgen die Meister- beziehungsweise Hauptrunden sowie die Endrunde und das Finale um die Deutsche Meisterschaft. Die beiden DFB-Nachwuchsligen starten am 9. August mit dem ersten Spieltag und beenden ihre Vorrunden am 6. Dezember.
Die Gruppen sind sportlich ausgeglichen eingeteilt, mit möglichst kurzen Fahrstecken für die Teams. Begegnungen, die es bereits in der Vorsaison gab, wurden bestmöglich vermieden, die Grenzen von Landes- und Regionalverbänden spielten bei der Gruppeneinteilung keine Rolle. In der U 19 treten insgesamt 65 Klubs an, davon 58 mit Leistungszentrum (LZ) und sieben ohne LZ. In der U 17 sind es insgesamt 64 Vereine - 58 mit und sechs ohne LZ.
Mehr als 60 Klubs pro Nachwuchsliga
In der U 17 DFB-Nachwuchsliga geht es für die Teams von Platz eins bis drei der Vorrundengruppentabelle in der Meisterrunde (zuvor Hauptrunde Liga A) mit insgesamt 24 Teams weiter. Die Plätze vier bis acht jeder Gruppe spielen die zweite Saisonhälfte in der Hauptrunde (zuvor Liga B).
In der U 19 DFB-Nachwuchsliga qualifizieren sich die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die besten sechs Drittplatzierten für die Meisterrunde. Alle anderen Teams treten in der zweiten Saisonhälfte in der Hauptrunde an.
Zu diesen 41 (U 19) beziehungsweise 40 (U 17) Klubs stoßen in der Hauptrunde zudem bis zu elf Aufsteiger aus den zweithöchsten Spielklassen der U 19 und U 17.
Vorrunde der U 19 DFB-Nachwuchsliga
Gruppe A
1. FC Magdeburg
Berliner Athletik Klub
F.C. Hansa Rostock
FC St. Pauli
Hamburger SV
Holstein Kiel
SV Werder Bremen
Gruppe B
1. FC Union Berlin
Chemnitzer FC
Eintracht Braunschweig
FC Carl Zeiss Jena
FC Energie Cottbus
Hallescher FC
Hertha BSC
SV Babelsberg 03
Gruppe C
1. FC Nürnberg
Eintracht Frankfurt
FC Erzgebirge Aue
FC Rot-Weiß Erfurt
RasenBallsport Leipzig
SG Dynamo Dresden
SpVgg Greuther Fürth
Gruppe D
FC Bayern München
FC Ingolstadt 04
SGV Freiberg Fußball
SpVgg Unterhaching
SSV Jahn Regensburg
TSV 1860 München
VfB Stuttgart
Gruppe E
1. FC Heidenheim
FC Augsburg
Karlsruher SC
SC Freiburg
SSV Ulm 1846 Fußball
SV Sandhausen
SV Stuttgarter Kickers
TSG 1899 Hoffenheim
Gruppe F
1. FC Kaiserslautern
1. FC Köln
1. FSV Mainz 05
FSV Frankfurt
SC Fortuna Köln
SV Darmstadt 98
SV Wehen Wiesbaden
Gruppe G
1. FC Saarbrücken
Alemannia Aachen
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Mönchengladbach
FC Viktoria Köln
SV Elversberg
VfL Bochum
Gruppe H
Borussia Dortmund
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
SC Rot-Weiß Oberhausen
VfL Osnabrück
Gruppe I
Arminia Bielefeld
Hannover 96
SC Paderborn 07
SC Preußen Münster
SV Meppen
TSV Havelse
VfL Wolfsburg
Vorrunde der U 17 DFB-Nachwuchsliga
Gruppe A
1. FC Union Berlin
Eimsbütteler TV
F.C. Hansa Rostock
FC St. Pauli
Hamburger SV
Hertha BSC
Holstein Kiel
VfL Wolfsburg
Gruppe B
1. FC Magdeburg
Chemnitzer FC
FC Carl Zeiss Jena
FC Energie Cottbus
FC Erzgebirge Aue
Hallescher FC
SG Dynamo Dresden
RasenBallsport Leipzig
Gruppe C
1. FC Nürnberg
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Ingolstadt 04
SpVgg Unterhaching
SSV Jahn Regensburg
SSV Ulm 1846 Fußball
TSV 1860 München
Gruppe D
1. FC Heidenheim
1. FC Kaiserslautern
1. FC Saarbrücken
Karlsruher SC
SC Freiburg
SV Stuttgarter Kickers
SV Waldhof Mannheim
VfB Stuttgart
Gruppe E
1. FC Köln
Eintracht Frankfurt
FSV Frankfurt
SpVgg Greuther Fürth
SV Darmstadt 98
SV Sandhausen
TSG 1899 Hoffenheim
TSG Wieseck
Gruppe F
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Mönchengladbach
FC Viktoria Köln
Fortuna Düsseldorf
SC Rot-Weiß Oberhausen
SV Elversberg
SV Wehen Wiesbaden
Gruppe G
Borussia Dortmund
FC Schalke 04
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
SC Preußen Münster
VfL Bochum 1848
VfL Osnabrück
Wuppertaler SV
Gruppe H
Arminia Bielefeld
Eintracht Braunschweig
FC Rot-Weiß Erfurt
Hannover 96
SC Paderborn 07
SC Verl
SV Meppen
SV Werder Bremen
Kategorien: DFB-Nachwuchsliga
Autor: mah
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