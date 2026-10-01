Nach dem erfolgreichen Start gegen Polen in das Vier-Nationen-Turnier auf dem DFB-Campus in Frankfurt wartet auf die deutsche U 16-Junioren-Nationalmannschaft heute (ab 11 Uhr) an selber Stelle mit Griechenland die nächste Herausforderung.

"Griechenland erwarte ich als feurige, leidenschaftliche Mannschaft, sie haben zwei, drei überdurchschnittlich schnelle Spieler", sagt Cheftrainer Marc Meister. "Mit einer Leistung wie gegen die Polen sind wir aber gut dabei."

Zum Abschluss des Turniers geht es am Sonntag (ab 11 Uhr) ebenfalls am DFB-Campus gegen Österreich.