Sechs Tore: U 16 mit Remis gegen Griechenland

Die U 16-Junioren-Nationalmannschaft hat bei ihrem zweiten Länderspiel in der Saison 2026/2027 unentschieden gespielt. Das Team von Cheftrainer Marc-Patrick Meister trennte sich in einem unterhaltsamen Spiel beim Vier-Nationen-Turnier am DFB-Campus in Frankfurt am Main mit 3:3 (2:2) von Griechenland. Die deutschen Tore erzielten Nick Barget, Denton Snoh und Edon Qetinaj.

"Das Ergebnis geht in Ordnung, wir haben drei schöne Tore gemacht", resümierte Coach Meister, die Mannschaft habe es dem Gegner jedoch zu leicht gemacht: "Weil wir gewinnen wollen, sind wir wirklich nicht zufrieden. Am Ende des Tages war es ein typisches Jugendspiel - es war torreich."

Einige Führungswechsel am DFB-Campus

Das DFB-Team geriet in der 25. Spielminute nach einem Tor von Grigorios Priovolos zunächst in den Rückstand, hatte die passende Antwort jedoch postwendend parat. Erst sorgte Barget nur drei Minuten später für den Ausgleich (1. FC Nürnberg), dann brachte Snoh (38., 1. FSV Mainz 05) die DFB-Junioren in Führung. Doch diese hielt nicht lange: Kurz vor dem Pausenpfiff verwandelte Priovolos den ihm nach einem Foulspiel zugesprochenen Elfmeter (45.+2) souverän.

Das Hin und Her wiederholte sich auch in Durchgang zwei. Qetinaj (Borussia Dortmund) ließ die deutsche Auswahl in der 64. Spielminute jubeln, dann schlug erneut Griechenland in Person von Joker Georgios Kasimos (76.) zum 3:3-Endstand zu.

Den Abschluss bestreitet die deutsche Auswahl am Sonntag (ab 11 Uhr) an selber Stelle gegen Österreich. Zum Auftakt hatte es bereits ein 4:1 (1:0) gegen Polen gegeben.