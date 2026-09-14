Die neue U 16-Juniore-Nationalmannschaft des Jahrgangs 2011 startet in die Länderspielsaison 2026/2027. Dabei ist das Team von Cheftrainer Marc-Patrick Meister Gastgeber des Vier-Nationen-Turniers auf Platz 1 am DFB-Campus in Frankfurt am Main. Die DFB-Auswahl misst sich am 28. September (ab 11 Uhr) mit Polen, am 1. Oktober (ab 11 Uhr) mit Griechenland und am 4. Oktober (ab 11 Uhr) mit Österreich. Dafür hat der DFB-Trainer nun einen 22-köpfigen Kader nominiert.

"Unsere Spieler haben die beiden Trainingslehrgänge in Oberhaching und Leipzig sehr gut genutzt, sowohl individuell als auch als Mannschaft", sagt Meister. "Jetzt geht es darum, das Erarbeitete wieder auf den Platz zu bringen und im Wettkampf anzuwenden. Mit Polen, Griechenland und Österreich erwarten uns drei starke Gegner, die uns in puncto Körperlichkeit, Spielstärke und Widerstandsfähigkeit alles abverlangen werden. Genau diese Herausforderungen wollen wir. Wir freuen uns auf das Turnier und gehen mit viel Energie und Überzeugung in die kommenden Spiele."

Nach dem Turnier geht es für die U 16 mit einem Länderspiel-Doppelpack am 14. und 17. November (jeweils ab 10 Uhr) in der Türkei weiter.