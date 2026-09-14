U 16-Junioren
Meister nominiert 22 Spieler für Vier-Nationen-Turnier
Die neue U 16-Juniore-Nationalmannschaft des Jahrgangs 2011 startet in die Länderspielsaison 2026/2027. Dabei ist das Team von Cheftrainer Marc-Patrick Meister Gastgeber des Vier-Nationen-Turniers auf Platz 1 am DFB-Campus in Frankfurt am Main. Die DFB-Auswahl misst sich am 28. September (ab 11 Uhr) mit Polen, am 1. Oktober (ab 11 Uhr) mit Griechenland und am 4. Oktober (ab 11 Uhr) mit Österreich. Dafür hat der DFB-Trainer nun einen 22-köpfigen Kader nominiert.
"Unsere Spieler haben die beiden Trainingslehrgänge in Oberhaching und Leipzig sehr gut genutzt, sowohl individuell als auch als Mannschaft", sagt Meister. "Jetzt geht es darum, das Erarbeitete wieder auf den Platz zu bringen und im Wettkampf anzuwenden. Mit Polen, Griechenland und Österreich erwarten uns drei starke Gegner, die uns in puncto Körperlichkeit, Spielstärke und Widerstandsfähigkeit alles abverlangen werden. Genau diese Herausforderungen wollen wir. Wir freuen uns auf das Turnier und gehen mit viel Energie und Überzeugung in die kommenden Spiele."
Nach dem Turnier geht es für die U 16 mit einem Länderspiel-Doppelpack am 14. und 17. November (jeweils ab 10 Uhr) in der Türkei weiter.
Kategorien: U 16-Junioren
Autor: dfb
Saisonabschluss: Knappe Niederlage gegen Österreich
Die deutschen U 16-Junioren haben die Länderspielsaison 2025/2026 mit einer knappen Niederlage im Nachbarschaftsduell beendet. In Wien unterlag das Team von DFB-Trainer Michael Prus im Freundschaftsspiel gegen Österreich mit 1:2 (0:0).
"Würdiger Abschluss": U 16 testet gegen Österreich
Die deutsche U 16 bestreitet heute (ab 10.45 Uhr) gegen Österreich ihr letztes Länderspiel. "Wir freuen uns auf einen würdigen Abschluss unserer Saison", sagt DFB-Trainer Michael Prus. "Uns erwartet ein spannender Leistungsvergleich."
U 16 unterliegt Italien knapp
Die deutsche U 16 hat das zweite Spiel gegen Italien mit 3:4 verloren. Im Stadio Olimpico Giovanni Chiggiato in Caorle trafen Vincent Clair und Milo Barde (2) für das Team von Michael Prus.