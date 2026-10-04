2:0 gegen Österreich: U 16 gewinnt Vier-Nationen-Turnier

Die deutschen U 16-Junioren feiern den Gesamtsieg beim Vier-Nationen-Turnier in Frankfurt. Am DFB-Campus setzte sich das Team von Cheftrainer Marc-Patrick Meister im letzten Turnierspiel mit 2:0 (1:0) gegen Österreich durch. Die Treffer des Tages erzielten Yakup Genc (30., Handelfmeter) und Adam Braham (68.).

Die U 16-Junioren kamen am DFB-Campus vor 370 Zuschauer*innen mit Elan in die Partie und übten früh Druck aus. Die erste Chance gehörte dem Mainzer Denton Snoh, der nach wenigen Minuten in die Spitze geschickt wurde, jedoch den Abschluss links am Tor vorbei zog. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ging es durchaus hin und her. Nach einer guten halben Stunde zeigte Referee Luke Walz auf den Punkt, nachdem ein österreichischer Verteidiger einen Schuss im Strafraum mit dem Arm blockte. Den anschließenden Strafstoß verwandelte Yakup Genc vom FC Schalke 04 unten links zum 1:0 (30.). Bis zum Halbzeitpfiff spielte sich die DFB-Auswahl noch diverse Chancen heraus.

Braham macht alles klar

Auch nach dem Seitenwechsel spielte das DFB-Team weiter engagiert nach vorne. In der 53. Minute scheiterte Adam Braham nach einer Hereingabe von Malte Brumm am rechten Pfosten. Nach 57 Minuten wechselte Trainer Meister dreifach. Kurz darauf fand Joker Phil Seidel den ebenfalls eingewechselten Noyan Özkan, der den Ball jedoch knapp links am Tor vorbei legte (59.). In der Folge blieb die deutsche Mannschaft weiterhin gefährlich und belohnte sich: Genc ließ einen Pass in die Spitze passieren, sodass Braham frei vor dem Tor auftauchen und zum 2:0 einschieben konnte (68.). Österreich setzte nichts Zählbares mehr entgegen. So beschert der 2:0-Endstand den Turniersieg.

Vor dem Österreich-Spiel hatte die U 16 zum Auftakt bereits 4:1 gegen Polen gewonnen sowie 3:3 gegen Griechenland gespielt. Damit schließt die deutsche Auswahl das Turnier mit sieben Punkten und 9:4 Toren auf dem ersten Platz ab. Das DFB-Team kommt wieder Mitte November für eine Türkei-Reise zusammen, bei der zwei Vergleiche mit den Gastgebern auf dem Programm stehen (14. und 17. November, jeweils ab 10 Uhr).