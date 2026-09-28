Die U 16-Junioren-Nationalmannschaft hat ihr erstes Länderspiel der Saison 2026/2027 gewonnen. Das Team von Cheftrainer Marc Meister kam zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers am DFB-Campus in Frankfurt am Main zu einem 4:1 (1:0) gegen Polen. Weiter geht es am Donnerstag (ab 11 Uhr) an selber Stelle gegen Griechenland und am Sonntag (ab 11 Uhr) gegen Österreich.

"Wir sind in der ersten Halbzeit verdient in Führung gegangen und haben noch mehrere Chancen liegen gelassen. In der zweiten Hälfte haben wir dann schnell nachgelegt und konnten viele Jungs zum Spielen bekommen", sagte Marc-Patrick Meister. "Wir haben das Spiel dann mit ganz viel Kontrolle und viel gutem Fußball zuende gespielt. Es war ein guter Einstieg ins Turnier."

Adam Braham von Borussia Dortmund eröffnete den Torreigen in der 24. Minute, nach der Pause legte das DFB-Team durch Isuf Hiseni vom FC Bayern München (49.) und ein Eigentor von Cyprian Lipinski (56.) nach. Zwar konnten die Polen kurz darauf durch Patryk Wisniak verkürzen (59.), doch Maximilian Mahr (FC Bayern München) sorgte kurz vor Abpfiff für den Schlusspunkt (85.).