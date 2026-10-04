U 16-Junioren
Vier-Nationen-Turnier: U 16 im letzten Spiel gegen Österreich
Nach dem abwechslungsreichen Unentschieden gegen Griechenland will die U 16-Junioren-Nationalmannschaft das Vier-Nationen-Turnier auf dem DFB-Campus in Frankfurt mit einem Sieg beenden. Heute (ab 11 Uhr) wartet als letzte Herausforderung Österreich auf das Team von Trainer Marc-Patrick Meister. Es geht um den Turniersieg.
Die Startelf: Greil - Parpart, Kellner (K), Fleury, Snoh, Djokovic, Brumm, Al Rifai, Barget, Braham, Genc.
"Wir richten den Fokus auf die Dinge, die bereits gut funktioniert haben bei diesem Turnier", erklärte Meister: "Alle Spieler sind fit und gesund und können am Start sein. Wir wollen uns heute belohnen."
Neben dem 3:3 gegen die Griechen am vergangenen Donnerstag hatten die DFB-Junioren zum Wochenstart im ersten Länderspiel der neuen Saison noch mit 4:1 gegen Polen gewonnen.
Kategorien: U 16-Junioren
Autor: DFB
Sechs Tore: U 16 mit Remis gegen Griechenland
Die U 16-Junioren haben einen Sieg im zweiten Saisonspiel zwar verpasst, beim 3:3 gegen Griechenland jedoch für reichlich Unterhaltung gesorgt. Beim Vier-Nationen-Turnier am DFB-Campus sorgten Nick Barget, Denton Snoh und Edon Qetinaj für die Tore.
Vier-Nationen-Turnier: U 16 im zweiten Spiel gegen Griechenland
Nach dem erfolgreichen Start in das Vier-Nationen-Turnier auf dem DFB-Campus in Frankfurt gegen Polen wartet auf die U 16-Junioren heute (ab 11 Uhr) an selber Stelle mit Griechenland die nächste Herausforderung.
4:1 gegen Polen: U 16 gelingt Turnierauftakt
Die U 16-Junioren haben ihr erstes Länderspiel der Saison 2026/2027 gewonnen. Das Team von Cheftrainer Marc Meister kam zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers am DFB-Campus in Frankfurt am Main zu einem 4:1 gegen Polen.