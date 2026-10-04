Nach dem abwechslungsreichen Unentschieden gegen Griechenland will die U 16-Junioren-Nationalmannschaft das Vier-Nationen-Turnier auf dem DFB-Campus in Frankfurt mit einem Sieg beenden. Heute (ab 11 Uhr) wartet als letzte Herausforderung Österreich auf das Team von Trainer Marc-Patrick Meister. Es geht um den Turniersieg.

Die Startelf: Greil - Parpart, Kellner (K), Fleury, Snoh, Djokovic, Brumm, Al Rifai, Barget, Braham, Genc.

"Wir richten den Fokus auf die Dinge, die bereits gut funktioniert haben bei diesem Turnier", erklärte Meister: "Alle Spieler sind fit und gesund und können am Start sein. Wir wollen uns heute belohnen."

Neben dem 3:3 gegen die Griechen am vergangenen Donnerstag hatten die DFB-Junioren zum Wochenstart im ersten Länderspiel der neuen Saison noch mit 4:1 gegen Polen gewonnen.