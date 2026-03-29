Männer-Nationalmannschaft

Video: Wirtz-Gala in Basel

29.03.2026
In Basel kaum zu stoppen: Florian Wirtz Foto: GES Sportfoto/DFB

Zwei sehenswerte Tore selbst erzielt, die beiden weiteren aufgelegt: Florian Wirtz machte beim 4:3 (2:2)-Auswärtssieg der Nationalmannschaft in der Schweiz den Unterschied. Die Highlights der Partie im Basler St. Jakob-Park gibt es bei YouTube.

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Kategorien: Männer-Nationalmannschaft

Autor: dfb

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