Männer-Nationalmannschaft
Video: Wirtz-Gala in Basel
Zwei sehenswerte Tore selbst erzielt, die beiden weiteren aufgelegt: Florian Wirtz machte beim 4:3 (2:2)-Auswärtssieg der Nationalmannschaft in der Schweiz den Unterschied. Die Highlights der Partie im Basler St. Jakob-Park gibt es bei YouTube.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft
Autor: dfb
Video: Undav sichert siebten Sieg in Serie
Der Lokalmatador traf spät zum Sieg: Deutschland gewann den zweiten WM-Test des Jahres dank Angreifer Deniz Undav mit 2:1 gegen Ghana. DFB.de zeigt die Highlights der Partie in Stuttgart im Video auf YouTube.
Nagelsmann: "Schritte nach vorne gemacht und Erkenntnisse gewonnen"
Die DFB-Auswahl hat das zweite Länderspiel im WM-Jahr mit 2:1 gegen Ghana gewonnen. Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht auf DFB.de über die Erkenntnisse aus Stuttgart und die WM-Nominierung.
Undav: "Wir wollten unbedingt gewinnen und haben weitergemacht"
Das DFB-Team hat das letzte Länderspiel vor der Nominierung des WM-Kaders gewonnen. Trotz teils deutlicher Überlegenheit musste das DFB-Team beim 2:1 gegen Ghana aber lange auf den Siegtreffer warten. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel gesammelt.