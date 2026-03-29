Video: Wirtz-Gala in Basel

Männer-Nationalmannschaft

Undav: "Wir wollten unbedingt gewinnen und haben weitergemacht"

Das DFB-Team hat das letzte Länderspiel vor der Nominierung des WM-Kaders gewonnen. Trotz teils deutlicher Überlegenheit musste das DFB-Team beim 2:1 gegen Ghana aber lange auf den Siegtreffer warten. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel gesammelt.