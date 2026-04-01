Männer-Nationalmannschaft
Video: Undav sichert siebten Sieg in Serie
Der Lokalmatador traf spät zum Sieg: Die deutsche Nationalmannschaft gewann den zweiten WM-Test des Jahres dank VfB-Angreifer Deniz Undav mit 2:1 gegen Ghana. Für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann war es der siebte Sieg in Serie. DFB.de zeigt die Highlights der Partie in Stuttgart im Video auf YouTube.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026
Autor: dfb
Nagelsmann: "Schritte nach vorne gemacht und Erkenntnisse gewonnen"
Die DFB-Auswahl hat das zweite Länderspiel im WM-Jahr mit 2:1 gegen Ghana gewonnen. Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht auf DFB.de über die Erkenntnisse aus Stuttgart und die WM-Nominierung.
Undav: "Wir wollten unbedingt gewinnen und haben weitergemacht"
Das DFB-Team hat das letzte Länderspiel vor der Nominierung des WM-Kaders gewonnen. Trotz teils deutlicher Überlegenheit musste das DFB-Team beim 2:1 gegen Ghana aber lange auf den Siegtreffer warten. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel gesammelt.
2:1 gegen Ghana: Undav entscheidet WM-Test spät
Die Nationalmannschaft hat auch das zweite Länderspiel im WM-Jahr gewonnen. Nach dem 4:3 in der Schweiz setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Stuttgart 2:1 gegen Ghana durch. Kai Havertz und Deniz Undav trafen.