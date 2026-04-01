Video: Undav sichert siebten Sieg in Serie

Der Lokalmatador traf spät zum Sieg: Die deutsche Nationalmannschaft gewann den zweiten WM-Test des Jahres dank VfB-Angreifer Deniz Undav mit 2:1 gegen Ghana. Für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann war es der siebte Sieg in Serie. DFB.de zeigt die Highlights der Partie in Stuttgart im Video auf YouTube.