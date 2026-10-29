Video: Titelverteidiger FC Bayern macht's deutlich gegen Magdeburg

Titelverteidiger FC Bayern München lässt gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg nichts anbrennen und setzt sich in der zweiten Runde um den DFB-Pokal auch dank eines Doppelpacks von Michael Olise souverän mit 6:1 durch. DFB.de zeigt die Highlights der Partie aus der Allianz Arena im YouTube-Video.