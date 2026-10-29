DFB-Pokal

Video: Titelverteidiger FC Bayern macht's deutlich gegen Magdeburg

29.10.2026
Lässiger Lupfer: Bayern-Star Michael Olise trifft per Panenka-Elfmeter zum 3:1 gegen Magdeburg Foto: imago

Titelverteidiger FC Bayern München lässt gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg nichts anbrennen und setzt sich in der zweiten Runde um den DFB-Pokal auch dank eines Doppelpacks von Michael Olise souverän mit 6:1 durch. DFB.de zeigt die Highlights der Partie aus der Allianz Arena im YouTube-Video.

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Kategorien: DFB-Pokal

Autor: dfb

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