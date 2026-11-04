DFB-Pokal
Drei Achtelfinalspiele live im Free-TV
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit unter anderem den TV-Partnern und Sicherheitsbehörden die Partien für das DFB-Pokalachtelfinale 2026/2027 zeitgenau angesetzt. Drei Begegnungen sind live im Free-TV zu sehen: RTL überträgt am Dienstag, 1. Dezember (ab 20.45 Uhr), das Duell zwischen Titelverteidiger FC Bayern München und Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC, das ZDF am Mittwoch, 2. Dezember (ab 18 Uhr), die Partie Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig. Die ARD zeigt Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund am Mittwoch, 2. Dezember (ab 20.45 Uhr), live. Sky zeigt wie gewohnt alle Achtelfinalspiele live im Pay-TV.
Eröffnet wird die Runde der letzten 16 am Dienstag, 1. Dezember (ab 18 Uhr, live bei Sky), mit zwei Begegnungen: Der VfB Stuttgart empfängt Zweitligist Dynamo Dresden, während der 1. FC Köln bei Zweitligist Holstein Kiel gastiert.
Das Achtelfinale 2026/2027
Dienstag, 1. Dezember 2026
VfB Stuttgart - Dynamo Dresden (18 Uhr)
Holstein Kiel - 1. FC Köln (18 Uhr)
Borussia Mönchengladbach - SV Darmstadt 98 (20.45 Uhr)
FC Bayern München - Hertha BSC (20.45 Uhr)
Mittwoch, 2. Dezember 2026
1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg (18 Uhr)
Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig (18 Uhr)
VfL Bochum - FC Augsburg (20.45 Uhr)
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund (20.45 Uhr)
Kategorien: DFB-Pokal
Autor: dfb
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