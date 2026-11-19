Die 3. Liga meldet sich am bevorstehenden Wochenende mit dem 14. Spieltag aus der zweiten Länderspielpause in dieser Saison zurück. Für neun Drittligisten standen aber auch außerhalb der Meisterschaft zu den zurückliegenden Tagen Pflichtspiele auf dem Programm. DFB.de gibt eine Übersicht, welche Klubs sich über den Titelgewinn in ihrem Verbandspokal noch für den DFB-Pokal qualifizieren können.

Das in dieser Saison mit 49.325 Fans bislang bestbesuchte Spiel in der 3. Liga hat jetzt im Niederrheinpokal sogar einen Allzeitrekord aufgestellt. Das Duell der beiden ehemaligen Bundesligisten Fortuna Düsseldorf und MSV Duisburg um den Einzug ins Halbfinale verfolgten 31.092 Zuschauer*innen in der Arena.

Schon im Vorverkauf war deutlich geworden, dass der bisherige Höchstwert übertroffen werden würde. Das Endspiel der Saison 2024/2025 zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg (2:1) in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena hatten 27.719 Fans vor Ort verfolgt. Im neuen Rekordspiel des Niederrheinpokals konnte sich - wie schon beim 2:1 in der Meisterschaft - erneut Fortuna Düsseldorf durchsetzen, diesmal sogar 3:0.

Zwei Favoriten im Niederrheinpokal

Die Fortuna ist allerdings nicht der einzige Drittligist, der sich im Niederrheinpokal Hoffnung auf den Titelgewinn und die damit verbundene Qualifikation für den DFB-Pokal machen kann. Wenige Tage zuvor wurde Rot-Weiss Essen seiner Favoritenrolle beim Oberligisten Ratingen 04/19 (4:0) gerecht.

Im Halbfinale gehen sich die Düsseldorfer und Essener noch aus dem Weg. RWE ist in der Runde der verbliebenen vier Teams beim 1. FC Bocholt aus der Regionalliga West gefordert. Die Fortuna tritt beim Bocholter Ligakonkurrenten Rot-Weiß Oberhausen (1:0 nach Verlängerung beim Oberligisten SC St. Tönis 11/20) an. Ein direktes Aufeinandertreffen der beiden Drittligaklubs wäre somit erst im Rahmen des Endspiels am Finaltag der Amateure (Samstag, 29. Mai 2027) möglich.

Drei Anwärter am Mittelrhein

Auch im Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) kämpfen drei Vereine aus der dritthöchsten deutschen Spielklasse um den Triumph im Verbandspokal. Für Titelverteidiger FC Viktoria Köln ist nach dem 6:0 im Achtelfinale beim Siegburger SV 04 weiterhin der fünfte Pokalerfolg innerhalb von nur sieben Jahren möglich.

Der ehemalige Bundesligist Alemannia Aachen, der in der Saison 2023/2024 die Siegesserie der Viktoria zwischenzeitlich unterbrechen konnte, steht nach dem mühsamen 1:0 beim FC Hennef 05 ebenfalls im Viertelfinale. Gleiches gilt für Fortuna Köln nach dem 5:0 beim West-Regionalligisten Bonner SC. Auf Kölner Seite gab dabei Offensivspieler Suheyel Najar nach knapp zwei Jahren und zwei Kreuzbandrissen kurz nacheinander sein Comeback.

Eine ebenfalls lange Ausfallzeit hat Simon Scherder vom SC Preußen Münster hinter sich. Der 33 Jahre alte Innenverteidiger stand im Viertelfinale des Westfalenpokals gegen den Dortmunder Verbandsligisten BSV Schüren (3:0) erstmals wieder im Spieltagsaufgebot und feierte in der 74. Minute als Einwechselspieler sein Comeback. Scherder hatte sich vor über mehr als einem Jahr im Oktober 2025 einen Kreuzbandriss zugezogen.

Rostock gewinnt deutlich

Auf welchen Gegner der SC Preußen Münster als klassenhöchstes Team - im Lostopf befinden sich auch noch die drei West-Regionalligisten FC Gütersloh, SV Rödinghausen und Sportfreunde Siegen - im Halbfinale trifft, entscheidet sich bei der Auslosung am Donnerstag, 26. November (ab 18.30 Uhr), im SportCentrum Kaiserau. Ausgetragen werden die Partien laut Rahmenterminkalender zwischen dem 2. und 25. März. Münsters Ligakonkurrent und Titelverteidiger SC Verl war bereits im Achtelfinale beim Oberligisten 1. FC Gievenbeck (8:9 im Elfmeterschießen) gescheitert.

Im Halbfinale steht nun auch der SV Waldhof Mannheim. Das Team von Trainer Rui Mota behielt im Viertelfinale des Verbandspokals von Baden knapp 2:1 bei der SpVgg Neckarsteinach die Oberhand. Für den Tabellenführer der neuntklassigen Kreisklasse A Heidelberg kamen neben Ex-Bundesligaprofi Dennis Diekmeier (unter anderem Hamburger SV) auch einige weitere Spieler mit Zweit- und Drittliga-Erfahrung zum Einsatz.

Während der nun zu Ende gehenden Länderspielpause kam auch der FC Hansa Rostock der Titelverteidigung in Mecklenburg-Vorpommern einen weiteren Schritt näher. Der ehemalige Bundesligist ließ beim Penzliner SV (10:0) nichts anbrennen und steht nun im Viertelfinale. Die Paarungen der nächsten Runde sollen noch in diesem Jahr ausgelost werden. Über die Bühne gehen die Spiele allerdings erst im Frühjahr 2027.

Saarbrücken steigt später ein

Während der FIFA-Abstellungsperiode sollte eigentlich auch der 1. FC Saarbrücken im Einsatz sein. Das Spiel des Teams von Trainer Argirios Giannikis, dessen Vertrag vor wenigen Tagen bis 2029 verlängert wurde, beim Sechstligisten FSV Jägersburg wurde wegen der Unbespielbarkeit des Platzes auf Mittwoch, 2. Dezember (ab 19 Uhr), verschoben. Im Saarlandpokal ist es der erste Auftritt des Titelverteidigers in dieser Saison.

Der SV Meppen steht dagegen schon seit Ende August im Halbfinale um den Niedersachsenpokal für die Dritt- und Viertligisten. Ob der Ligakonkurrent TSV Havelse den Emsländern folgen kann, entscheidet sich ebenfalls am 2. Dezember in der Partie beim Nord-Regionalligisten VfB Oldenburg.

15 Drittligaclubs dürfen träumen

Zwei von ursprünglich drei Drittligisten haben im Pokalwettbewerb des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) noch Titelchancen. Während die Würzburger Kickers im Viertelfinale (2:3 beim TSV Aubstadt) ausgeschieden waren, werden der FC Ingolstadt 04 (beim 1. FC Schweinfurt 05 aus der Regionalliga Bayern) und der SSV Jahn Regensburg (beim Schweinfurter Ligakonkurrenten TSV Aubstadt) ihre Halbfinalbegegnungen erst im Jahr 2027 bestreiten. Gleiches gilt in Hessen für den SV Wehen Wiesbaden (beim SKV Rot-Weiß Darmstadt) und in Württemberg für die SG Sonnenhof Großaspach (Auslosung im Jahr 2027), die jeweils im Viertelfinale stehen.

Insgesamt haben nach dem Ausscheiden der Würzburger Kickers, des SC Verl und des MSV Duisburg noch 15 von 20 Drittligaklubs die Chance, über den Verbandspokal in den DFB-Pokal einzuziehen. Die beiden zweiten Mannschaften der TSG Hoffenheim und des VfB Stuttgart sind in den Pokalwettbewerben nicht startberechtigt. Für alle anderen Teams bleibt mit einer Platzierung unter den besten vier Mannschaften in der 3. Liga noch ein weiterer Weg in den DFB-Pokal und damit eine zweite Chance.