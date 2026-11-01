DFB-Pokal
Bayern im Achtelfinale gegen Hertha, Frankfurt gegen den BVB
Das Achtelfinale im DFB-Pokal 2026/2027 steht fest: In der Runde der letzten 16 trifft Rekordpokalgewinner und Titelverteidiger FC Bayern München in Hertha BSC zuhause ebenso auf einen der sechs verbliebenen Zweitligisten, wie Vorjahresfinalist VfB Stuttgart, der Dynamo Dresden empfängt. Zudem kommt es zur Neuauflage des Pokalfinales von 2017 zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund und zum Bundesligaduell zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, bei der Markus Gaugisch, Bundestrainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen, mit DFB-Vizepräsident Peter Frymuth als Ziehungsleiter die Lose zog.
Die Achtelfinalpartien werden am 1. und 2. Dezember 2026 ausgetragen, die Viertelfinals folgen am 2./3. und 9./10. Februar 2027. Der letzte Schritt ins Finale am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion wird dann in den Halbfinalspielen am 20. und 21. April 2027 gemacht.
Das Achtelfinale
Bundesliga - Bundesliga
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig
2. Bundesliga - Bundesliga
VfB Stuttgart - Dynamo Dresden
FC Bayern München - Hertha BSC
Borussia Mönchengladbach - SV Darmstadt 98
1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg
Holstein Kiel - 1. FC Köln
VfL Bochum - FC Augsburg
Kategorien: DFB-Pokal
Autor: dfb
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