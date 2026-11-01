DFB-Pokal

Bayern im Achtelfinale gegen Hertha, Frankfurt gegen den BVB

01.11.2026
Achtelfinale ist fix: 16 Teams dürfen weiter von Berlin träumen Foto: Thomas Boecker/DFB

Das Achtelfinale im DFB-Pokal 2026/2027 steht fest: In der Runde der letzten 16 trifft Rekordpokalgewinner und Titelverteidiger FC Bayern München in Hertha BSC zuhause ebenso auf einen der sechs verbliebenen Zweitligisten, wie Vorjahresfinalist VfB Stuttgart, der Dynamo Dresden empfängt. Zudem kommt es zur Neuauflage des Pokalfinales von 2017 zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund und zum Bundesligaduell zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, bei der Markus Gaugisch, Bundestrainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen, mit DFB-Vizepräsident Peter Frymuth als Ziehungsleiter die Lose zog.

Die Achtelfinalpartien werden am 1. und 2. Dezember 2026 ausgetragen, die Viertelfinals folgen am 2./3. und 9./10. Februar 2027. Der letzte Schritt ins Finale am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion wird dann in den Halbfinalspielen am 20. und 21. April 2027 gemacht.

Das Achtelfinale

Bundesliga - Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig

2. Bundesliga - Bundesliga

VfB Stuttgart - Dynamo Dresden

FC Bayern München - Hertha BSC

Borussia Mönchengladbach - SV Darmstadt 98

1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg

Holstein Kiel - 1. FC Köln

VfL Bochum - FC Augsburg

Kategorien: DFB-Pokal

Autor: dfb

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