Die zweite Runde im DFB-Pokal ist noch nicht gespielt, doch schon wird ein erster Blick auf das Achtelfinale geworfen. Die Auslosung für die Runde der letzten 16 am 1. und 2. Dezember findet an diesem Sonntag (ab 19.15 Uhr, live in der ARD) im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund im Rahmen der Sportschau statt. Die Ziehung ist im Ersten sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream auf sportschau.de zu sehen.

Gezogen werden die Paarungen von Markus Gaugisch, dem Bundestrainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen. Die Ziehungsleitung übernimmt Peter Frymuth, der DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung. Moderiert wird die Sendung von Lea Wagner.