Männer-Nationalmannschaft

Video: Sané entscheidet letzten WM-Test

07.06.2026
Jubel in Chicago: Sané erzielt den Siegtreffer gegen die USA Foto: GES

Mit einem 2:1 im letzten Test vor der WM geht die deutsche Nationalmannschaft mit Selbstvertrauen in das Turnier. Kai Havertz und Leroy Sané trafen beim neunten Sieg der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Serie. DFB.de zeigt die Highlights der Partie gegen die USA im Video auf YouTube.

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Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026

Autor: dfb

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