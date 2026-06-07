Männer-Nationalmannschaft
Video: Sané entscheidet letzten WM-Test
Mit einem 2:1 im letzten Test vor der WM geht die deutsche Nationalmannschaft mit Selbstvertrauen in das Turnier. Kai Havertz und Leroy Sané trafen beim neunten Sieg der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Serie. DFB.de zeigt die Highlights der Partie gegen die USA im Video auf YouTube.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026
Autor: dfb
Nagelsmann: "Es herrschte eine besondere Atmosphäre"
Die Nationalmannschaft hat ihren letzten WM-Test gewonnen. Die Auswahl von Julian Nagelsmann besiegte die USA in Chicago mit 2:1. Im Interview auf DFB.de spricht der Bundestrainer über das Spiel und die letzten Arbeitsschritte vor dem Turnierstart.
Mitfiebern und gewinnen: Das DFB-Lizenzgewinnspiel zur WM 2026
Die WM 2026 steht vor der Tür. Genau der richtige Zeitpunkt, um sich auch als Fan einzustimmen. Passend zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko startet das DFB-Lizenzgewinnspiel mit vielen Highlights der Lizenzpartner.
Ticker: Neun Siege in Serie – nur zweimal gab es mehr
Der WM-Countdown läuft. Nach dem Sieg im letzten WM-Test gegen die USA richtet das DFB-Team den Blick auf das erste Gruppenspiel am 14. Juni (ab 19 Uhr) in Houston gegen Curacao. Der DFB.de-Team-Ticker hält Fans mit neuesten Infos auf dem Laufenden.