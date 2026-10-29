DFB-Pokal

Video: Pokalschreck Kiel wirft Hoffenheim raus

29.10.2026
Kieler Pokalheld: Keeper Lio Rothenhagen pariert den entscheidenden Elfmeter von Hoffenheims Mats Rots Foto: imago

Bundesligist TSG Hoffenheim ist in der zweiten Runde um den DFB-Pokal überraschend an Holstein Kiel gescheitert. Nach zwei frühen Treffern in der ersten Halbzeit blieb die Partie lange torlos, ehe sich der Zweitligist dank Ersatzkeeper Lio Rothenhagen im dramatischen Elfmeterschießen mit 4:3 durchsetzte. DFB.de zeigt die Highlights der Partie aus Kiel im YouTube-Video.

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Kategorien: DFB-Pokal

Autor: dfb

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