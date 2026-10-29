Video: Pokalschreck Kiel wirft Hoffenheim raus

Bundesligist TSG Hoffenheim ist in der zweiten Runde um den DFB-Pokal überraschend an Holstein Kiel gescheitert. Nach zwei frühen Treffern in der ersten Halbzeit blieb die Partie lange torlos, ehe sich der Zweitligist dank Ersatzkeeper Lio Rothenhagen im dramatischen Elfmeterschießen mit 4:3 durchsetzte. DFB.de zeigt die Highlights der Partie aus Kiel im YouTube-Video.