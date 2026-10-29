DFB-Pokal
Video: Pokalschreck Kiel wirft Hoffenheim raus
Bundesligist TSG Hoffenheim ist in der zweiten Runde um den DFB-Pokal überraschend an Holstein Kiel gescheitert. Nach zwei frühen Treffern in der ersten Halbzeit blieb die Partie lange torlos, ehe sich der Zweitligist dank Ersatzkeeper Lio Rothenhagen im dramatischen Elfmeterschießen mit 4:3 durchsetzte. DFB.de zeigt die Highlights der Partie aus Kiel im YouTube-Video.
Kategorien: DFB-Pokal
Autor: dfb
Video: Dresden schockt Schalke
Zweitligist Dynamo Dresden besiegt Bundesligist Schalke 04 und steht nach zwölf Jahren erstmals wieder im Achtelfinale. Covic und Daferner sorgen für den 2:0-Endstand. DFB.de zeigt die Highlights im YouTube-Video.
Video: Titelverteidiger FC Bayern macht's deutlich gegen Magdeburg
Titelverteidiger FC Bayern München lässt gegen Zweitligist Magdeburg nichts anbrennen und setzt sich in der zweiten Pokalrunde auch dank Doppelpacker Michael Olise mit 6:1 durch. DFB.de zeigt die Highlights im YouTube-Video.
Galerie: Zweitliga-Quartett um Kiel schaltet Bundesligisten aus
Die zweite Runde im DFB-Pokal ist vorbei, alle Achtelfinalteilnehmer stehen fest. In vier der 16 Partien setzten sich mit dem SV Darmstadt 98, dem VfL Bochum, Dynamo Dresden und Holstein Kiel unterklassige Mannschaften gegen Bundesligisten durch.