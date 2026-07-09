U 19-Junioren
Video: Onyeka und Stange schießen U 19 ins EM-Finale
Die deutschen U 19-Junioren stehen im Endspiel der Europameisterschaft 2026 in Wales am Samstag (ab 20 Uhr, live auf DFB.TV) gegen Spanien. Für den Finaleinzug sorgten Otto Stange und Francis Onyeka, die den Rückstand gegen die Ukraine zum 2:1 drehten. DFB.de zeigt die Highlights des Halbfinales in Wrexham im YouTube-Video.
Kategorien: U 19-Junioren
Autor: dfb
Zweimal Deutschland vs. Spanien: DFB.TV zeigt beide U 19-EM-Endspiele live
Die U 19-Teams des DFB haben die doppelte Chance auf den EM-Titel. Und DFB.TV zeigt beide Endspiele live - das Finale der U 19-Frauen gegen Spanien am Freitag (ab 18 Uhr) und das der U 19-Junioren, ebenfalls gegen Spanien, am Samstag (ab 20 Uhr).
Onyeka über EM-Finaleinzug: "Ich bin einfach nur stolz"
Nach dem 2:1 gegen die Ukraine im Halbfinale der EM in Wales ist die Vorfreude aufs Endspiel gegen Spanien am Samstag (ab 20 Uhr MESZ) bei der deutschen U 19 groß. DFB.de fasst die Reaktionen zusammen.
2:1 gegen die Ukraine: U 19 zieht ins EM-Finale gegen Spanien ein
Die deutschen U 19-Junioren stehen im Endspiel der EM 2026 in Wales und dürfen weiterhin auf dritten EM-Titel nach 2008 und 2014 hoffen. Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Wörns gewann in Wrexham gegen die Ukraine mit 2:1 (1:1).