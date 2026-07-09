Die deutschen U 19-Junioren stehen im Endspiel der Europameisterschaft 2026 in Wales am Samstag (ab 20 Uhr, live auf DFB.TV) gegen Spanien. Für den Finaleinzug sorgten Otto Stange und Francis Onyeka, die den Rückstand gegen die Ukraine zum 2:1 drehten. DFB.de zeigt die Highlights des Halbfinales in Wrexham im YouTube-Video.