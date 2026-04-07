Video: Krimi in Jena, klare Sache in München

Was für ein Drama! Im ersten Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen musste das Elfmeterschießen entscheiden. Dabei wurde Nationaltorhüterin Stina Johannes zur Matchwinnerin für den VfL Wolfsburg beim FC Carl Zeiss Jena. Einen Tag später machte es Titelverteidiger FC Bayern München gegen die SGS Esseb deutlich. Bei YouTube gibt's die Highlights im Video.