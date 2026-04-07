DFB-Pokal der Frauen
Video: Krimi in Jena, klare Sache in München
Was für ein Drama! Im ersten Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen musste das Elfmeterschießen entscheiden. Dabei wurde Nationaltorhüterin Stina Johannes zur Matchwinnerin für den VfL Wolfsburg beim FC Carl Zeiss Jena. Einen Tag später machte es Titelverteidiger FC Bayern München gegen die SGS Esseb deutlich. Bei YouTube gibt's die Highlights im Video.
Kategorien: DFB-Pokal der Frauen
Autor: dfb
Popp und Klink bei Pokalübergabe in Köln: "Sicher kein normales Spiel"
Am Donnerstagmittag fand im RheinEnergieStadion anlässlich des DFB-Pokalfinals in Köln die Pokalübergabe statt. Vor Ort waren auch Spielerinnen der beiden Finalisten: Alexandra Popp für den VfL Wolfsburg und Anna Klink für den FC Bayern München.
Schon 30.000 Tickets fürs Pokalfinale in Köln verkauft
Der Vorverkauf für das DFB-Pokalfinale der Frauen am 14. Mai läuft auf Hochtouren. Nachdem am ersten Verkaufstag über 10.000 Tickets abgesetzt wurden – so viele wie nie zuvor zum Auftakt des Vorverkaufs – ist nun die 30.000-Marke geknackt worden.
Bayern-Torjägerin Pernille Harder: "Spiele gegen Wolfsburg sind speziell"
Titelverteidiger gegen Rekordpokalsieger: Im Endspiel um den DFB-Pokal der Frauen trifft der FC Bayern München auf den VfL Wolfsburg. Im DFB.de-Interview spricht FCB-Torjägerin Pernille Harder über das Duell der beiden deutschen Topklubs.