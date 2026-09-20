VfL Bochum verpasst Rückkehr an die Spitze

Der VfL Bochum hat am 7. Spieltag die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Frauen-Bundesliga verpasst. Das Team von Trainerin Kyra Malinowski kam gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln nicht über ein 0:0 hinaus.

Zwar zogen die Bochumerinnen, die vom 1. bis zum 5. Spieltag auf Platz eins gelegen hatten, aufgrund der besseren Tordifferenz am bisherigen Tabellenführer SGS Essen vorbei. Der FC Viktoria Berlin hat nach dem Sieg gegen Essen (1:0 am Samstag) aber zwei Punkte mehr auf dem Konto als der VfL und steht erstmals in dieser Saison an der Spitze.

Für den jetzt drittplatzierten VfL Bochum war es nach der ersten Saisonniederlage bei Borussia Mönchengladbach (1:2) erst die zweite Begegnung, die nicht mit der vollen Punktausbeute endete. Die Kölnerinnen sicherten sich dagegen im siebten Anlauf ihren ersten Zähler, bilden aber weiterhin das Schlusslicht der Liga.

Hertha BSC zieht gleich

Punktgleich mit dem FC Viktoria Berlin ist ein weiterer Klub aus der Bundeshauptstadt. Aufsteiger Hertha BSC bleibt dem Stadtrivalen nach dem 2:1 (2:0) bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt dicht auf den Fersen. Das Team von Trainer Tobias Kurbjuweit liegt nur aufgrund der um zwei Treffer schlechteren Tordifferenz hinter der Viktoria zurück.

Sari Saeland (10.) und Elfie Wellhausen (12.) legten innerhalb weniger Augenblicke den Grundstein für den inzwischen sechsten Sieg in Serie. Die Frankfurterinnen kamen zwar durch Helene Schäfer (60.) noch bis auf einen Treffer heran. Die erste Niederlage nach zuvor zwei Siegen konnte das Nachwuchsteam des Frauen-Bundesligisten aber nicht mehr verhindern.

Der SV Meppen befindet sich vorerst nicht mehr in Reichweite zu den beiden Aufstiegsplätzen. Die Emsländerinnen trennten sich 0:0 vom SC Sand. Für das Team von Trainerin Katharina Börger war es der erste Zähler nach den Niederlagen gegen die Spitzenteams FC Viktoria Berlin (0:1) und Hertha BSC (0:2). Der SC Sand blieb im siebten Anlauf erstmals ohne Gegentreffer.

Andernach in der Spur

Die SG 99 Andernach hatte ihren ersten Sieg nach zuvor zwei Niederlagen einer Doppeltorschützin zu verdanken. Carolin Schraa (29./88.) war beim 2:1 (1:0) gegen den FC Carl Zeiss Jena für beide Treffer der Gastgeberinnen verantwortlich. Rieke Tietz (46.) ließ die Gäste aus Jena zwischenzeitlich auf etwas Zählbares hoffen. Mit dem ersten Unentschieden der Saison klappte es für die Thüringerinnen aber nicht mehr.

Borussia Mönchengladbach konnte zum ersten Mal in dieser Saison nach einem Sieg etwas Zählbares nachlegen. Nach dem 2:1 gegen den VfL Wolfsburg sprang für das Team von Trainer Jonas Spengler nun ein 0:0 beim FC Ingolstadt 04 heraus. Die beste Gelegenheit für einen Siegtreffer gehörte auch der Borussia. Die zuvor selbst zu Fall gebrachte Lili Jones-Baidoe schoss den fälligen Foulelfmeter aber am Tor vorbei (19.).

Die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim landete ihren ersten Saisonsieg. Das Team von Trainer Rico Weber zog durch das 4:0 (1:0) im direkten Duell in der Tabelle am 1. FFC Turbine Potsdam vorbei. Der Rückstand der TSG auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt nun noch zwei Zähler. Milena Röder (44.) brachte die Hoffenheimerinnen kurz vor der Pause in Führung. Nachdem Potsdams Johanna Bobbe wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (70.), ließen die eingewechselte Madita Röhrl (81./86.) und Ellen Heuser (84.) den Hoffenheimer Sieg noch deutlicher ausfallen.