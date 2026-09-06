VfL Bochum gelingt höchster Saisonsieg

Der VfL Bochum fuhr am 5. Spieltag den bislang höchsten Saisonsieg in der 2. Frauen-Bundesliga ein. Der Tabellenführer übertraf mit dem 6:0 (2:0) gegen die SG 99 Andernach das 5:0 des SV Meppen gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt vom vorherigen Wochenende.

Nina Lange (2.) brachte die Bochumerinnen bereits in der Anfangsphase auf Kurs. Dörthe Hoppius (45.+1) baute die Führung kurz vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang ließen Sarah Freutel (60.), Noemi Gentile (71.), die eingewechselte Lara Kirkby (88.) und Ebla Gouriye (90.+1) den Erfolg noch deutlicher ausfallen.

Bröring lässt Essen jubeln

Erster Verfolger des VfL Bochum bleibt die SGS Essen. Das Team von Trainerin Heleen Jaques behielt im Duell zweier langjähriger Frauen-Bundesligisten beim 1. FFC Turbine Potsdam 1:0 (0:0) die Oberhand. Laura Bröring (67.) sicherte mit ihrem vierten Saisontreffer den Essenerinnen ebenfalls den fünften Sieg im fünften Saisonspiel. Turbine muss dagegen weiter auf das erste Erfolgserlebnis in der laufenden Spielzeit warten.

Einen ersten Makel bekam die Bilanz des SV Meppen. Der FC Viktoria Berlin sorgte mit dem 1:0 (0:0) im direkten Aufeinandertreffen für die erste Niederlage der zuvor noch verlustpunktfreien Emsländerinnen. Durch den Treffer von Christin Meyer (59.) zogen die Berlinerinnen mit dem SVM in der Tabelle nach Punkten gleich.

Liganeuling Hertha BSC baute seine Siegesserie auf nun vier Partien aus. Die Berlinerinnen gewannen 3:2 (2:0) bei Borussia Mönchengladbach und sind weiterhin nur drei Punkte von der Spitze entfernt. In der ersten Halbzeit trugen sich zunächst Elfie Wellhausen (11.) und Johanna Seifert (41.) für das Team von Tobias Kurbjuweit in die Torschützinnenliste eintragen. Nachdem Luca Maria Graf (69.) verkürzen konnte, stellte Mieke Schiemann (80.) kurzzeitig den alten Abstand wieder her. Yvonne Zielinski (84.) brachte die Gastgeberinnen erneut bis auf einen Treffer heran. Die dritte Niederlage am Stück konnte die Borussia aber nicht mehr verhindern.

Erste Punkte für Frankfurt

Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt bildet nicht mehr das Schlusslicht der 2. Frauen-Bundesliga. Die von Kim Fellhauer betreuten Hessinnen behaupteten sich 1:0 (1:0) gegen den FC Carl Zeiss Jena. Für den einzigen Treffer gegen den Absteiger aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga war Ela Demirbas (45.+3) verantwortlich. Die Eintracht hat somit ihre ersten drei Punkte auf dem Konto.

Zumindest ihren ersten Zähler holte auch die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim. Die Kraichgauerinnen trennten sich 2:2 (1:0) vom SC Sand. Vivien Thomann (13.) erzielte die Führung für die TSG. Wenige Augenblicke nach der Pause drehten Pija Reininger (51.) und Daniela Schwarz (55.) zwischenzeitlich das Spiel. Denise Lueger (90.) gelang für die Gastgeberinnen aber noch der Ausgleich. Die Gelb-Rote Karte für TSG-Defensivspielerin Ilse Kemper wegen einer Unsportlichkeit (90.+3) hatte keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis.

Nach zuvor zwei Niederlagen meldete sich der FC Ingolstadt 04 zurück. Die Schanzerinnen setzten sich 3:1 (2:1) gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln durch. Stefanie Reischmann (4.) und Emma Kusch (20.) legten den Grundstein für den Sieg. Antonia Langshausen (36.) konnte für die Kölnerinnen zwar verkürzen. Ingolstadts Stefanie Reischmann (53.) setzte mit ihrem zweiten Treffer der Partie aber den Schlusspunt. Aufsteiger Köln bleibt ohne Punktgewinn am Tabellenende.