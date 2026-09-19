2. Frauen-Bundesliga
Reuter lässt Viktoria Berlin im Spitzenspiel jubeln
Der FC Viktoria Berlin ist zumindest über Nacht neuer Spitzenreiter in der 2. Frauen-Bundesliga. Das Team von Trainer Miren Catovic gewann zum Auftakt des 7. Spieltages das Spitzenspiel gegen die SGS Essen 1:0 (0:0) und verdrängte mit jetzt 18 Punkten die Gäste aus dem Ruhrgebiet (16 Zähler) von Platz eins.
Den entscheidenden Treffer im Stadion Lichterfelde erzielte Melina Reuter (54.) in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Die 20 Jahre alte Stürmerin, die vor der Saison vom FC Carl Zeiss Jena in die Hauptstadt gewechselt war, machte damit bereits den fünften Dreier in Folge und gleichzeitig die erste Niederlage der Essenerinnen perfekt.
Kategorien: 2. Frauen-Bundesliga
Autor: mspw
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