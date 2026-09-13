Mönchengladbach beendet Bochumer Siegesserie

Borussia Mönchengladbach sorgte in der 2. Frauen-Bundesliga für die erste Niederlage des VfL Bochum. Das Team von Borussia-Trainer Jonas Spengler behauptete sich am 6. Spieltag vor eigenem Publikum 2:1 (1:0) gegen den bisherigen Tabellenführer. Zuvor hatten die Bochumerinnen in dieser Saison noch keinen Zähler abgegeben.

Nach zuvor drei Niederlagen am Stück brachte Alina Abdii (19.) die Gladbacherinnen auf Kurs in Richtung des zweiten Saisonsieges. Mia Giesen (70.) konnte nur wenige Minuten nach ihrer Einwechslung nachlegen. Der VfL kam zwar durch Alina Angerer (84.) noch bis auf einen Treffer heran. Die Niederlage konnten die Bochumerinnen aber nicht mehr verhindern.

SGS Essen an der Spitze

Weil der VfL Bochum erstmals ohne etwas Zählbares blieb, reichte der SGS Essen bereits das 1:1 (1:1) gegen den FC Ingolstadt 04, um mit jetzt 16 Punkten die Tabellenführung zu übernehmen. Für den Absteiger aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga war es die erste Begegnung, die nicht mit der vollen Punktausbeute endete. Nach dem Tor von Vanessa Nagy (4.) sah es vor 1033 Zuschauer*innen im Stadion der Hafenstraße zunächst danach aus, als könnten die Essenerinnen ihre makellose Bilanz aufrechterhalten. Emilie Fähnrich (21.) sicherte dem FCI aber das Unentschieden.

Nur noch einen Punkt hinter dem neuen Spitzenreiter liegt der jetzt drittplatzierte FC Viktoria Berlin zurück. Die Hauptstädterinnen gewannen 2:1 (1:0) beim SC Sand. Maßgeblichen Anteil am bereits vierten Erfolg nacheinander hatte Doppeltorschützin Christin Meyer (8./52.). Mehr als der Anschlusstreffer durch Pija Reininger (58.) sprang für den nun seit drei Partien sieglosen SC Sand nicht mehr heraus.

Mit Aufsteiger Hertha BSC liegt noch ein weiterer Klub aus der Hauptstadt aussichtsreich im Rennen um die vorderen Tabellenplätze. Das Team von Trainer Tobias Kurbjuweit belegt nach dem 2:0 (0:0) im Verfolgerduell mit dem SV Meppen mit ebenfalls 15 von 18 möglichen Punkten den vierten Platz. Die Berlinerinnen zogen nach den Treffern von Sari Saeland (49.) und Elfie Wellhausen (66.) zum nun schon fünften Sieg am Stück an den nun auf Rang fünf liegenden Emsländerinnen vorbei.

Jena im Aufwärtstrend

Der FC Carl Zeiss Jena befindet sich in der Tabelle weiterhin auf den Weg nach oben. Durch das 4:1 (1:0) gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim holten die Thüringerinnen neun ihrer insgesamt zwölf Zähler in den zurückliegenden vier Partien. Valentina Kröll (18.) und die eingewechselte Elira Terakaj (76.) leiteten den erneuten Erfolg ein. Die ebenfalls erst später ins Spiel gekommene Luisa Hörner (82.) ließ die Hoffenheimerinnen noch einmal auf den Ausgleich hoffen. Stattdessen zogen die Gastgeberinnen in der Schlussphase durch Tor von Annika Wohner (90.+3) und Einwechselspielerin Emily Reske (90.+4) davon.

Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt sicherte sich den zweiten Dreier in Folge. Mit dem 1:0 (0:0) bei der SG 99 Andernach zog das Nachwuchsteam des Frauen-Bundesligisten nach Punkten mit den Gastgeberinnen gleich. Der entscheidende Treffer ging auf das Konto von Ela Demirbas (62.). Dabei trotzten die Frankfurterinnen auch der Gelb-Roten Karte für Katharina Rust wegen wiederholten Foulspiels (77.) und brachten den knappen Vorsprung auch in Unterzahl über die Zeit

Im sechsten Anlauf klappte es für den 1. FFC Turbine Potsdam mit dem ersten Saisonsieg. Der sechsmalige Deutsche Meister behielt bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln 2:1 (1:0) die Oberhand. Johanna Bobbe (17.) und Marike Dommasch (57., Foulelfmeter) legten den Grundstein für die volle Ausbeute gegen das Schlusslicht. Den weiterhin punktlosen Kölnerinnen gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Kim Wardjawand (62.). mspw

