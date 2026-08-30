VfL Bochum führt Trio mit makelloser Bilanz an

Der Tabellenführer der 2. Frauen-Bundesliga heißt weiterhin VfL Bochum. Das Team von Kyra Malinowski gewann am 4. Spieltag beim SC Sand 3:0 (1:0). Damit ist die Bilanz der Bochumerinnen mit vier Siegen aus vier Spielen weiterhin makellos. Aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber den Verfolgern rangiert der VfL ganz vorne.

In der Partie beim ehemaligen Bundesligisten aus Sand brachte Dörthe Hoppius (13.) den VfL auf Kurs. Alina Angerer (51.) konnte kurz nach der Halbzeitpause nachlegen, bevor Anna-Luisa Figueira Marques (81.) zum Endstand traf.

Essen und Meppen auf Kurs

Dem VfL Bochum weiterhin dicht auf den Fersen ist die SGS Essen. Der Absteiger aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga setzte sich 5:1 (3:0) gegen Borussia Mönchengladbach durch. Laura Bröring (10.) leitete vor 1204 Zuschauer*innen den vierten Erfolg der Essenerinnen im vierten Spiel ein. Kyra Spitzner (23.) mit ihrem vierten Saisontreffer und Joelle Steiner (29.) bauten die Führung bis zur Pause aus. Nachdem die frühere Gladbacherin Leonie Köpp (47.) auf 4:0 erhöhen konnte, verkürzte Marlene Deyß (51.) für die Gäste. Den Schlusspunkt der Partie setzte Vanessza Nagy (64.).

Der SV Meppen belegt nur wegen der weniger erzielten Treffer hinter den Essenerinnen den dritten Tabellenplatz. Die Emsländerinnen zogen durch das 5:0 (3:0) gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt bei der Tordifferenz mit der SGS gleich (jeweils plus zehn Treffer). Bente Bode (6.), Lana Hubbeling (18.) und Sarah Dittrich (21.) sorgten schon früh für klare Verhältnisse. Die Treffer im zweiten Durchgang gingen auf das Konto von Doppeltorschützin Lilly Bartke (73./90.+3).

Hertha BSC kommt in der neuen Spielklasse immer besser in Form. Nach der Auftaktniederlage beim VfL Bochum (0:3) war das 2:1 (2:1) gegen den FC Ingolstadt 04 nun schon der dritte Sieg in Serie für den Aufsteiger. Maßgeblichen Anteil an der vollen Punktausbeute hatte Elfie Wellhausen (7./11.), die beide Treffer beisteuerte. Mara Winter (25.) ließ die Gäste wieder auf den Ausgleich hoffen, die zweite Niederlage nacheinander konnte der FCI aber nicht mehr verhindern.

Jena bezwingt Potsdam

Der FC Carl Zeiss Jena hat das Duell zweier ehemaliger Bundesligisten für sich entschieden. Der Absteiger aus der höchsten Spielklasse behielt gegen den 1. FFC Turbine Potsdam 3:1 (2:0) die Oberhand und hält damit Anschluss an die Spitze. Die Gastgeberinnen aus Thüringen zogen durch Rieke Tietz (13./65.) und Elira Terakaj (45.+3) davon. Der Treffer der Potsdamerinnen durch die eingewechselte Johanna Bobbe (90.+5) kam zu spät. Turbine wartet weiter auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison.

Trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands fuhr die SG 99 Andernach ihren ersten Heimsieg ein. Das Team von Trainerin Isabelle Hawel gewann 2:1 (0:0) gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim. Denise Lüger (67.) ließ die Kraichgauerinnen zunächst auf den ersten Sieg hoffen. Carolin Schraa (70.) und Isabel Pfeiffer (83.) sorgten aber doch noch für die vierte Niederlage der TSG im vierten Spiel.

Hinter dem noch makellosen Spitzentrio führt Viktoria Berlin das Verfolgerfeld an. Christin Meyer (25.) und ein Eigentor von Kölns Kapitänin Maja Weber (38.) sicherten der Mannschaft von Trainer Miren Catovic beim 2:0 (2:0) beim 1. FC Köln II zum dritten Mal in dieser Saison die volle Ausbeute. Die Gelb-Rote Karte für Berlins Sarah-Vanessa Stöckmann wegen einer Unsportlichkeit (90.+2) hatte keine Auswirkungen mehr auf das Ergebnis.