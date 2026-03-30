Undav: "Wir wollten unbedingt gewinnen und haben weitergemacht"

Die deutsche Nationalmannschaft hat das letzte Länderspiel vor der Nominierung des WM-Kaders gewonnen. Trotz teils deutlicher Überlegenheit musste das DFB-Team beim 2:1 (1:0) gegen Ghana in Stuttgart aber bis zur 88. Minute auf den Siegtreffer durch Deniz Undav warten. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Julian Nagelsmann: Das Spiel ist zu Beginn top gelaufen aus unserer Sicht. Wenn wir die taktische Disziplin behalten, läuft es richtig gut. Wir wurden dann ungeduldig, weil wir das Tor unbedingt erzielen wollten. Das war dann zu viel Freestyle und dann sind wir zu konteranfällig. In der ersten Halbzeit müssen wir zwei, drei Tore erzielen. Wir haben aus meiner Sicht besser gespielt als gegen die Schweiz. Die Mannschaft macht es sich manchmal selbst schwer. Es ist gut, dass wir immer ein Tor schießen wollen, aber es reicht auch, wenn wir das Tor spät machen. Es ist genauso wichtig, dass wir nicht zwei, drei Tore bekommen, weil wir Konter fangen. Das 1:1 war schon sehr einfach, das dürfen wir so nicht bekommen.

Deniz Undav: Es war krass zu hören, wie die Fans hinter mir standen, ich genieße das. Für mich war es super reinzukommen und das entscheidende Tor zu machen. Es war ein perfekter Abend. Wir hatten in der ersten Halbzeit fast komplett die Kontrolle und müssen dann schon gefährlicher werden und aus unseren Chancen mehr Tore schießen. Dann ist es immer eklig gegen so eine Mannschaft. Ghana hat gute Offensivspieler, das hat man beim Gegentor gesehen. Wir haben aber weitergemacht und wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Wir müssen an Kleinigkeiten arbeiten, um effizienter zu werden.

Nick Woltemade: Die ersten 25 Minuten waren sehr gut, da hat nur das Tor gefehlt. Dann wurde es etwas wild, weil wir etwas ungeduldig geworden sind. In der zweiten Halbzeit waren wir dominant. Ghana wurde eigentlich nur über Kontersituationen gefährlich. Wir haben da ein paar zu viel zu gelassen. Es war ein unangenehmes Spiel. Mit dem Sieg lässt es sich besser nach Hause fahren. Wir können aus diesem Spiel sehr viel mitnehmen