Fortuna Düsseldorf konnte den zuvor schon selbst gehaltenen Saisonbestwert für die größte Kulisse in der 3. Liga am 5. Spieltag fast verdoppeln. Die 49.325 Fans beim Derby gegen den MSV Duisburg (2:1) sorgten sogar fast für einen Allzeitrekord, den ebenfalls die Fortuna schon seit mehr als 17 Jahren hält. DFB.de mit den meistbesuchten Partien der dritthöchsten deutschen Spielklasse.

Die zuvor größte Kulisse in der noch jungen Saison hatten die Düsseldorfer am 2. Spieltag zu Gast. Die Heimpremiere der Fortuna nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim (0:2) verfolgten 27.419 Zuschauende. Beim ersten Heimsieg gegen die U 21 des VfB Stuttgart (1:0) waren es anschließend 25.805 Fans, so dass die "Top drei" der meistbesuchten Partien in der laufenden Spielzeit seit dem zurückliegenden Wochenende komplett in der Hand der Fortuna liegt.

Gästebereich für MSV erweitert

Gegen den MSV Duisburg hatten die Düsseldorfer aufgrund der hohen Nachfrage den eigentlichen Gästebereich noch um die Blöcke 15 bis 18 und 119 bis 124 erweitert. Weil auch einige zunächst noch eingerichtete Pufferzonen freigegeben wurden, konnten unter den 49.325 Zuschauer*innen allein rund 14.000 Fans aus Duisburg dabei sein. Die Kulisse war somit größer als bei jeder Partie des 5. Spieltages in der 2. Bundesliga. Vor mehr Fans spielten im deutschen Profifußball an diesem Wochenende nur Borussia Dortmund (81.365 beim 3:0 gegen den SC Paderborn 07) und der 1. FC Köln (50.000 beim 1:1 gegen den SV Werder Bremen).

Der Zuschauer-Bestwert für eine einzelne Drittligapartie aus der Premierensaison 2008/2009 hat aufgrund der Differenz von 770 Fans zum Duisburg-Spiel weiterhin Bestand. 50.095 Besucher*innen waren dabei, als Fortuna Düsseldorf am 38. und letzten Spieltag mit dem 1:0-Heimsieg gegen die zweite Mannschaft des SV Werder Bremen nach zehn Jahren die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt machte. Zwischenzeitlich war der Traditionsverein sogar bis in die viertklassige Oberliga abgestiegen.

Die zuvor jüngste Veränderung in der Rangliste der zehn am meisten besuchten Spiele in der 3. Liga gab es im Februar 2025. Das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen den FC Erzgebirge Aue ordnet sich aber "nur" auf Platz neun ein. Die Partie zwischen der SGD und den "Veilchen" vom 7. Spieltag der Saison 2023/2024 vor 31.834 Anhängern ist auf Rang zehn zu finden.

Lautern viermal in Top Ten

Zweimal in der Liste ist auch der heutige Bundesligist RB Leipzig vertreten. Das Heimspiel am 19. April 2014 gegen den SV Darmstadt 98 (1:0) hatten 39.147 Fans verfolgt. Nur wenige Wochen später wurde dieser Wert gegen den 1. FC Saarbrücken (5:1 vor 42.720 Besucher*innen) noch einmal übertroffen. Es war auch für die Leipziger die Begegnung, mit der der Aufstieg in die 2. Bundesliga unter Dach und Fach gebracht werden konnte.

Auch der aktuelle Zweitligist 1. FC Kaiserslautern, der gleich vier Plätze unter den zehn meistbesuchten Partien belegt, durfte sich innerhalb von nur sehr kurzer Zeit über zwei außergewöhnlich große Kulissen freuen. Das erste Spiel auf dem Betzenberg ohne Zuschauer-Einschränkungen nach der Corona-Pandemie Mitte April 2022 gegen den 1. FC Saarbrücken (3:1) ließen sich 46.895 Zuschauer*innen im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion nicht entgehen. Bereits im folgenden Heimspiel am 30. April 2022 gegen die U 23 von Borussia Dortmund (1:3) waren noch mehr Fans (48.416) dabei.

Allzeitrekord ist möglich

In die vorderen Plätze der Partien mit den höchsten Zuschauerzahlen könnte Fortuna Düsseldorf in dieser Saison noch häufiger eingreifen. Die Landeshauptstädter von Nordrhein-Westfalen verfügen mit deutlichem Abstand vor Alemannia Aachen (32.960) und dem MSV Duisburg (31.502) über die größte Stadionkapazität aller Klubs. Rund 52.000 Plätze stehen laut Fortuna-Homepage bei Fußballspielen maximal zur Verfügung. Im besten Fall könnte also in dieser Saison auch der Drittligarekord fallen.

Mit dem Duell gegen Rot-Weiss Essen am 18. Spieltag (18. bis 20. Dezember) steht unmittelbar vor der Winterpause noch ein weiteres Derby vor heimischer Kulisse, das mit großer Spannung erwartet wird, auf dem Programm. Und in der Rückserie wartet auch noch das Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock, der traditionell ebenfalls von zahlreichen Fans begleitet und unterstützt wird.

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