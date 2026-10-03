U 20-Männer
U 20 trifft im Klassiker auf England
Die deutsche U 20-Nationalmannschaft steht vor ihrer letzten Partie der Länderspielrunde im spanischen La Nucia. Heute (ab 17.30 Uhr, live auf DFB.TV und YouTube) misst sich das Team von Cheftrainer Hannes Wolf nach den Siegen gegen Frankreich (1:0) und Italien (3:0) zum Lehrgangsabschluss mit der Auswahl Englands. Spielort ist abermals das La Nucia Stadium.
"England hat eine super Mannschaft auf höchstem Niveau. Sie haben bisher beide Spiele gewonnen - so wie wir auch. Das wird ein tolles letztes Spiel hier."
Nach der Spanien-Reise kommt die U 20 schon wieder im November zu Spielen in Polen und in Tschechien zusammen.
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Autor: dfb
U 20 schlägt Italien deutlich 3:0
Die deutsche U 20-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Spiel der Saison 2026/2027 gewonnen. In der zweiten Partie der Länderspielrunde im spanischen La Nucia setzte sich das Team von Cheftrainer Hannes Wolf mit 3:0 (1:0) gegen Italien durch.
Nach gelungenem Auftakt: U 20 im nächsten Klassiker gegen Italien
Nach dem gelungen Saisonauftakt gegen Frankreich steht für das Team von Hannes Wolf heute (ab 17.30 Uhr, bei Sky und auf YouTube) die zweite Partie der aktuellen Länderspielreihe an. Kontrahent im spanischen La Nucia ist Italien.
Moerstedt schießt U 20 zum Sieg gegen Frankreich
Gelungener Saisonauftakt für die U 20: Das Team von DFB-Trainer Hannes Wolf gewann im spanischen La Nucía mit 1:0 gegen Frankreich. Kapitän Max Moerstedt erzielte nach starker zweiter Hälfte per Drehschuss das Tor des Tages.