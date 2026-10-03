U 20 trifft im Klassiker auf England

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft steht vor ihrer letzten Partie der Länderspielrunde im spanischen La Nucia. Heute (ab 17.30 Uhr, live auf DFB.TV und YouTube) misst sich das Team von Cheftrainer Hannes Wolf nach den Siegen gegen Frankreich (1:0) und Italien (3:0) zum Lehrgangsabschluss mit der Auswahl Englands. Spielort ist abermals das La Nucia Stadium.

"England hat eine super Mannschaft auf höchstem Niveau. Sie haben bisher beide Spiele gewonnen - so wie wir auch. Das wird ein tolles letztes Spiel hier."

Nach der Spanien-Reise kommt die U 20 schon wieder im November zu Spielen in Polen und in Tschechien zusammen.