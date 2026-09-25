Moerstedt schießt U 20 zum Sieg gegen Frankreich

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Im spanischen La Nucía setzte sich das Team von DFB-Trainer Hannes Wolf mit 1:0 (0:0) gegen Frankreich durch. Matchwinner war Kapitän Max Moerstedt, der in der 77. Minute mit einem Drehschuss das Tor des Tages erzielte.

"Wir haben verdient gewonnen und gut gespielt. Gegen Frankreich waren wir die bessere Mannschaft und haben wenig zugelassen", sagte Wolf nach dem Spiel. "Großes Kompliment an die Jungs. Wir sind eine neu zusammengesetzte Mannschaft, und den Franzosen da so wenig zu geben, war sehr beeindruckend."

Abtasten in Hälfte eins

Beide Teams starteten bedacht und gingen keine Risiken ein. Zwar dribbelte sich der Herthaner Farid Alfa-Ruprecht auf der rechten Seite immer wieder erfolgreich durch die französische Abwehrkette, ohne dabei jedoch zwingend zu werden. Deutschland hatte über die gesamte erste Hälfte mehr Ballbesitz und war bemüht, die Spielkontrolle zu behalten. Die französische Offensive um Enzo Molebe, Jahyann Pandro und Quentin Ndjantou Mbitcha setzte die deutsche Verteidigung aber immer wieder unter Druck und kam in der ersten Spielhälfte insgesamt zu mehr Abschlüssen.

Der eingewechselte Tadjidine Mmadi sorgte vor dem deutschen Tor wieder für Gefahr, als er von links in den Strafraum zog, den Ball aber knapp neben den rechten Pfosten setzte (36.). Auch Deutschland zeigte sein Können: Nach einem Eckball klärten die Franzosen das Spielgerät nur unzureichend, und Alfa-Ruprecht kam aus 20 Metern frei zum Schuss. Doch Marvyn Muzungu blockte den Ball noch ab und verhinderte die deutsche Führung vor dem Halbzeitpfiff (43.).

DFB-Team legt nach dem Seitenwechsel zu

Die erste Aktion nach dem Seitenwechsel gehörte dem Team von Hannes Wolf. Otto Stange setzte sich auf der linken Seite durch und bediente Paul Erevbenagie, der den Ball allerdings zu unsauber traf (49.). Deutschland lief nun von Beginn an konsequenter an, provozierte französische Ballverluste und sorgte so sofort für Gefahr. Nach einer Hereingabe von Taylan Bulut kam Stange im Fünfmeterraum frei zum Kopfball, scheiterte allerdings am französischen Keeper Jules Stawiecki. Auch Cajetan Lenz konnte im Nachsetzen nicht verwandeln (58.).

Wolf rotierte kräftig und nahm einen Sechsfachwechsel vor. Deutschland gelang es weiterhin, sich in der französischen Spielhälfte festzuspielen, und wurde schließlich belohnt: Kapitän Max Moerstedt behauptete den Ball im Sechzehner und beförderte ihn mit einem Drehschuss unten rechts ins Tor – 1:0 für Deutschland (77.)! Frankreich versuchte, noch einmal offensiv gefährlich zu werden, doch am Ende war der Auftaktsieg für die deutsche U 20 besiegelt.