U 20 schlägt Italien deutlich 3:0

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Spiel der Saison 2026/2027 gewonnen. In der zweiten Partie der Länderspielrunde im spanischen La Nucia setzte sich das Team von Cheftrainer Hannes Wolf mit 3:0 (1:0) gegen Italien durch. Für die Treffer auf deutscher Seite sorgten Doppelpacker Max Moerstedt (44., 65.) und Joker Farid Alfa-Ruprecht (77.).

"Es war ein anspruchsvolles, ausgeglichenes Spiel gegen giftige Italiener", so Cheftrainer Wolf nach der Partie. "Wir hatten zunächst auch noch die schwere Verletzung von Salim Musah gestern im Training zu verdauen. Ein anspruchsvolles Spiel, in dem uns schließlich durch Max ein schönes Tor kurz vor der Halbzeit gelingt. Dann werden wir in der zweiten Hälfte besser, nach der roten Karte haben wir es weiter gut gemacht und schlussendlich verdient gewonnen. Jetzt haben wir nach Frankreich auch gegen Italien gewonnen und haben 4:0 Tore auf dem Konto."

Die Zuschauer im La Nucia Stadium sahen eine Anfangsphase mit Ballbesitzvorteilen auf deutscher Seite. Den ersten Eckball der Partie in der 5. Minute erzwang das deutsche Team, Italien konnte die Hereingabe jedoch klären. In der Folge ging es durchaus aktiv hin und her, in der 12. Minute antizipierte DFB-Keeper Lio Rothenhagen aufmkerksam, eilte heraus und unterband eine italienische Offensivaktion. In der 17. Minute folgte schließlich der ersten Abschluss der Partie, als Eric da Silva Moreira von Excelsior Rotterdam zentral aus gut 20 Metern den italienischen Schlussmann prüfte.

Matchwinner Moerstedt trifft doppelt

In der 24. Minute parierte Rothenhagen reaktionsschnell, als der italienische Stürmer nach einer Vier-gegen-Vier-Situation aus gut 10 Metern halblinks im Strafraum den ersten italienischen Abschluss suchte. Nach der Trinkpause nach 25 Minuten gewann die Squadra Azzurra zunehmend an Spielkontrolle. Daraufhin lief das deutsche Team durchaus giftig und hoch an. In der 35. Minute hatte Luca Erlein von Energie Cottbus die bis dahin beste Chance des Spiels: Aus halbrechter Position im italienischen Strafraum setzte Erlein den Ball satt per Volley nur wenige Zentimeter über den Querbalken. Kurz vor der Pause gelang dem deutschen Team schließlich die Führung, als Rafael Pinto Pedrosa sich in der italienischen Hälfte durchsetzte und mit einem präzisen Pass in die Spitze Max Moerstedt fand. Der DFB-Kapitän tauchte frei vor dem italienischen Torhüter auf, blieb cool und schob aus wenigen Metern zur 1:0-Halbzeitführung ein (44.).

Hannes Wolf änderte zum Seitenwechsel einmal. Almugera Kabar ersetzte Eric Porstner in der Defensive. Das italienische Team kam engagiert aus der Kabine und übernahm zunächst mehr an Spielkontrolle. Nach knapp 55 Minuten wechselte das italienische Team gleich fünfmal. Wenige Minuten später setzte sich Boris Lum durch und suchte aus der Distanz den Abschluss, wobei er von Italiens Francesco Verde grob von hinten gefoult wurde: Schiedsrichter Juan Rocamora zückte die rote Karte (58.). Gegen zehn Italiener übernahm das deutsche Team in der Folge wieder mehr Spielanteile.

Alfa-Ruprecht macht alles klar

Dann lauerte Moerstedt wieder: In der 65. Minute nutzte der Stürmer von der TSG Hoffenheim einen zu kurzen Rückpass Italiens aus, kam eher an den Ball und spitzelte jenen am gegnerischen Keeper vorbei - zum 2:0. Anschließend unternahm auch Wolf einen Vielfachwechsel. Die insgesamt souverän auftretende deutsche Mannschaft ließ in der Folge kaum noch etwas zu. Dann machte Joker Farid Alfa-Ruprecht den Deckel drauf: Das deutsche Team lief hoch an, gewann den Ball, sodass Alfa-Ruprecht frei einlaufen und auf den 3:0-Endstand stellen konnte (77.). Die italienische Auswahl konnte nichts Zählbares mehr entgegensetzen.

Nach dem Sieg gegen Italien und dem vorherigen 1:0-Erfolg gegen Frankreich schließt die U 20 die Länderspielrunde in La Nucia am Samstag (ab 17.30 Uhr, live auf DFB.TV und YouTube) gegen England ab.