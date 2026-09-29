U 20-Männer
Nach gelungenem Auftakt: U 20 im nächsten Klassiker gegen Italien
Am vergangenen Freitag startete die deutsche U 20-Nationalmannschaft mit einem Sieg über Frankreich erfolgreich in die Saison 2026/2027. Nun steht gegen Italien die zweite Partie der ersten Länderspielreihe an. Spielbeginn im spanischen La Nucia ist heute um 17.30 Uhr (live bei DFB.TV, Sky und auf YouTube).
Cheftrainer Hannes Wolf blickt mit Selbstvertrauen und Respekt auf die bevorstehende Partie: "Italien hat gegen England gespielt - auch ein Klassiker. Wir wissen um die Qualität der Italiener. Wir haben sie zweimal hoch geschlagen, daran werden sie sich noch erinnern. Wir erwarten ein intensives Spiel. Wir werden viel wechseln, auch in der Startelf, und wollen es dann genauso gut machen wie gegen Frankreich."
Im Anschluss an das Italien-Duell steht für den deutschen Nachwuchs am Samstag (ab 17.30 Uhr) gegen England noch ein dritter Test an, bevor es zurück in die Heimat geht.
Kategorien: U 20-Männer
Autor: dfb
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