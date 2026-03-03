U 19-Frauen unterliegen Schweden knapp

Die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft hat in ihrem ersten Spiel im Kalenderjahr 2026 eine knappe Niederlage hinnehmen müssen. Zum Auftakt des Nationen-Turniers im spanischen La Nucia unterlag das Team von DFB-Trainerin Melanie Behringer Schweden mit 0:1 (0:1).

"Unter erschwerten Wetter Bedingungen mit teilweise starken Windböen starten wir in ein zu Beginn sehr zerfahrenes Spiel", so Melanie Behringer. "Durch einige leichte Ballverluste haben wir den Schwedinnen zu viel Raum im Umschalten gelassen, wodurch das 1:0 entstanden ist. Danach waren wir besser in der Partie und haben das Spiel gerade in der zweiten Halbzeit über weite Strecken dominiert. Leider konnten wir aus unseren Chancen keinen Ertrag erzielen."

Bei Windstärke acht in La Nucia kam die deutsche Mannschaft zunächst gut in die Partie und lief die Schwedinnen früh an. Die erste gefährliche Chance lag jedoch auf Seiten der Skandinavierinnen, als ihre Stürmerin nach deutschem Ballverlust im Aufbau am rechten Pfosten scheiterte (6.). Deutschland agierte weiter spielbestimmend und versuchte es immer wieder mit Vorstößen über links. In der 12. Minute konnte sich die deutsche Torhüterin Nelly Smolarczyk auszeichnen, als sie einen Angriff der durchbrechenden Schwedin Doris Petz vereitelte.

Schweden per Konter zur Führung

Einem sehenswerten Lattentreffer des DFB-Teams aus der Distanz folgte ein gefährlicher schwedischer Konter: Angreiferin Nova Selin stürmte über den halben Platz und schob den Ball an Smolarczyk vorbei zur Führung ein (19.). In der Folge blieb das DFB-Team nach vorne aktiv, während Schweden weiterhin vermehrt auf tiefe Schläge und Konter setzte. In der 34. Minute spielte sich das deutsche Team sehenswert über links in den gegnerischen Strafraum, doch Schwedens Torfrau Frodestedt war auf ihrem Posten.

Schweden kam energisch aus der Kabine und prüfte Smolarczyk gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit aus spitzem Winkel (47.). In der 55. Minute setzte sich DFB-Kapitänin Rosa Rückert zentral durch und schloss aus gut 18 Metern ab - jedoch zu mittig. Dem deutschen Anlaufen konterten die Schwedinnen mit defensiver Aufmerksamkeit und offensiven Nadelstichen. In der 71. Minute wollte Trainerin Behringer mit den Einwechslungen von Vöhringer und Demirbas noch einmal für frischen Wind sorgen, in der 82. Minute folgte ein vierfacher Wechsel. In der 87. Minute verfehlte ein Freistoß von Jokerin Laila Portella knapp das schwedische Gehäuse. Doch letzten Endes setzte die deutsche Auswahl nichts Zählbares mehr entgegen.

Der aktuelle Lehrgang in Spanien dient der deutschen Auswahl als Vorbereitung für die zweite und entscheidende EM-Qualifikationsrunde, die vom 6. bis 17. April stattfinden wird. Am Freitag (ab 16.30) schließt das DFB-Team mit dem Spiel gegen Italien den Lehrgang in La Nucia ab.