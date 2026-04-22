Die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft trifft bei der Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina in Gruppe A auf die Gastgeberinnen, Polen und Schweden. In Gruppe B spielen Österreich, Spanien, die Schweiz und Island. Die EM-Endrunde findet vom 27. Juni bis zum 11. Juli statt.

Das erste Gruppenspiel, gleichzeitig das Eröffnungsspiel, findet am 27. Juni (ab 17 Uhr) im FF BH Football Training Centre in Zenica gegen Bosnien und Herzegowina statt, die weiteren Partien am 30. Juni (ab 20 Uhr) im Asim Ferhatović Hase in Sarajewo gegen die Polinnen und am 3. Juli (ab 17 Uhr) erneut in Zenica gegen die Schwedinnen. Das Halbfinale ist für den 7. Juli, das Finale für den 10. Juli angesetzt.

Behringer: "Das Eröffnungsspiel ist etwas Besonderes"

"Wir freuen uns sehr, dass wir uns für die Europameisterschaft qualifizieren konnten. Die Auslosung hat uns eine spannende und anspruchsvolle Gruppe beschert, mit Bosnien-Herzegowina als Gastgeber, Polen und Schweden", sagt Cheftrainerin Melanie Behringer. "Gerade das Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber ist natürlich etwas Besonderes. Wir wissen, dass uns dort eine intensive Atmosphäre erwartet, aber wir freuen uns drauf. Wir werden uns gut vorbereiten und den eingeschlagenen Weg weitergehen."

Die DFB-Auswahl hatte sich im April in der zweiten EM-Qualifikationsrunde in Velbert und Essen durch Siege gegen Irland, die Slowakei und Frankreich als Gruppensieger das Ticket für die Endrunde gesichert.