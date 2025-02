U 17-Trainer Meister will "ein unangenehmer Gegner" sein

Für die deutsche U 17-Nationalmannschaft steht heute das zweite Turnierspiel des Algarve Cup in Portugal an. Ab 17 Uhr duelliert sich die deutsche Auswahl in Parchal mit Spanien. Nach dem souveränen Sieg zum Auftakt gegen Dänemark peilt die Mannschaft von Marc-Patrick Meister den zweiten Sieg im zweiten Spiel an.

Die Spanier unterlagen am Freitag im iberischen Duell Gastgeber Portugal mit 0:1. DFB-Coach Meister warnt trotz der Niederlage der Spanier vor einem "spielstarken Gegner, der technisch feinen Fußball spielt, aber auch eine gute Physis hat". Der 44-Jährige fordert von seinen Spielern "dagegen zu halten und Qualität ins Spiel zu bringen". Mit der nötigen Spielkontrolle will Meister "ein unangenehmer Gegner" für die Südeuropäer sein.

Das Turnier dient der Vorbereitung auf die zweite Runde der EM-Qualifikation, in der der DFB-Nachwuchs vom 17. bis 26. März gegen Österreich, Norwegen und Turniergastgeber Spanien spielt. Die deutsche U 17 muss einer der sieben Gruppensieger werden, um sich einen Platz für die Endrunde in Albanien vom 19. Mai bis 1. Juni 2025 zu sichern.

