U 17-Juniorinnen verlieren gegen Polen

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben zum Start der neuen Länderspielsaison eine Niederlage einstecken müssen. Das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer unterlag Polen in Frankfurt an der Oder mit 2:3 (2:3). Julia Kania sorgte durch einen Doppelpack (1./4.) bereits früh für einen 0:2-Rückstand für die DFB-Auswahl. In der 21. Minute verkürzte Mia Giesen von Borussia Mönchengladbach, bevor Zofia Cendrowska (23.) den Rückstand wiederherstellte. Laura Fühler (37.) vom FC Bayern München erzielte einen weiteren Anschlusstreffer für die deutschen Juniorinnen.

Derzeit gibt es zwei U 17-Juniorinnen-Jahrgänge (2009 und 2010), wobei gegen Polen der ältere Jahrgang zum Einsatz kam.

Loderer: "Die Niederlage nervt natürlich"

"Heute haben wir die ersten Minuten verpennt und zwei Gegentore nach schnellen Umschaltmomenten der Polinnen bekommen", sagte Loderer nach dem Spiel. "Nach diesen ´Wachmachern´ haben wir deutlich schärfer und souveräner agiert und das, was uns ausmacht, auf den Platz gebracht. Die Niederlage nervt natürlich - trotzdem haben wir das Spielgeschehen über weite Phasen bestimmt, heute aber zu wenig klare Torchancen kreieren können, um das Spiel noch zu drehen. Insgesamt war es ein guter Test gegen sehr konterstarke Gegnerinnen, aus dem wir gute Erkenntnisse für unsere nächsten Schritte ziehen können."

Der nächste Lehrgang des 2009er-Jahrgangs findet vom 13. bis 17. September statt. Der 2010er-Jahrgang startet am 17. und 20. September mit Länderspielen gegen Schottland in die neue Saison.