Auftakt gelungen, jetzt soll es beim Vier-Nationen-Turnier weitergehen: Die deutsche U 17-Junioren-Nationalmannschaft spielt nach dem 2:1 gegen Venezuela in der Sportschule Wedau in Duisburg heute (ab 16 Uhr, live auf DFB.TV) gegen Israel.

"Auch Israel wird uns fordern, wir dürfen sie nicht ins Spielen kommen lassen", sagt Cheftrainer Michael Prus. "Wir müssen kompakt stehen, nach vorne haben wir genügend gute Optionen. Wir wollen auch dieses Spiel gewinnen." Zum Abschluss geht es dann am Sonntag (ab 12 Uhr, live auf DFB.TV) gegen England.

Das Turnier dient der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation, in der die DFB-Auswahl auf dem DFB-Campus in Frankfurt am 11. November auf Aserbaidschan, am 14. November auf Litauen und am 17. November auf Nordirland trifft.