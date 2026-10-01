Krimi gegen Israel: U 17 gewinnt auch ihr zweites Spiel

Nach dem Auftaktsieg gegen Venezuela am Montag (2:1) gelang der U 17-Junioren-Nationalmannschaft beim Vier-Nationen-Turnier in Duisburg gegen Israel mit einem 3:2 der zweite Erfolg im zweiten Spiel.

In der Duisburger Sportschule Wedau erwischte der DFB-Nachwuchs einen Start nach Maß und belohnte sich bereits in der fünften Minute durch Shevin-Heinz Matondo für einen couragierten Beginn. Nach einer schlecht geklärten Hereingabe von der linken Seite landete der zweite Ball über Linus Ludwig beim freistehenden Kölner, der keine Pobleme hatte, aus fünf Metern ins leere Tor einzuschieben.

In der Folge wurde Israel jedoch immer stärker, kam zu guten Gelegenheiten und glich in der 33. Minute aus. Nach einem Steckpass durch die Mitte verwandelte Noam Azrane von der Strafraumgrenze aus leicht rechter Position flach in das lange Eck. Jacob Esser im DFB-Tor war dabei ohne Abwehrchance.

Ereignisreiche Schlussphase: Drei Tore binnen zwölf Minuten

Zur zweiten Halbzeit tauschte U 17-Cheftrainer Michael Prus auf fünf Positionen, was sich um ein Haar prompt bezahlt gemacht hätte: Im Anschluss an eine Ecke der Gäste konterten die DFB-Youngstars schnell über Matondo und Niko Ilicevic. Letzterer wurde im Strafraum gekonnt in Szene gesetzt, drehte sich einmal um die eigene Achse und schloss dann aus acht Metern aufs kurze Eck ab. Da dem Versuch jedoch die Wucht fehlte blieb es vorerst beim 1:1.

Trotz des vergebenen Hochkaräters blieben die Gastgeber weiter am Drücker und erspielten sich so zahlreiche Standardsituationen, welche jedoch ohne zählbaren Ertrag blieben. Als die Partie in der Schlussviertelstunde gerade im Duisburger Nieselregen dahinplätscherte, gab es fast aus dem Nichts doch noch Grund zum Jubeln. Wie schon beim frühen Führungstreffer landete ein zweiter Ball eher zufällig aus dem Gestocher in den deutschen Reihen. Dieses Mal war es Milo Bade, der im Sechzehner an die Kugel gelangte und wuchtig unhaltbar neben den linken Pfosten traf (79.).

Ilicevic setzt den Schlusspunkt

Das 2:1 sollte der Auftakt ereignisreicher Schlussminuten werden. Nachdem Yotam Kalfa zunächst noch aus aussichtsreicher Position an Esser scheiterte, nickte Kapitän Noam Goldenberg wenig später eine Flanke von rechts aus fünf Metern zum 2:2 in den Kasten (87.). Nun agierten die Prus-Jungs wieder offensiver und bekamen nur Sekunden nach dem Ausgleich einen Elfmeter zugesprochen. Ilicevic hatte sich auf der Grundlinie gegen mehrere Verteidiger behauptet und war dann auf dem Weg zum Tor zu Fall gebracht worden. Der Gefoulte ließ sich die Gelegenheit zum Siegtreffer nicht nehmen und verwandelte sicher ins rechte untere Eck (90+1.).

Weiter geht es am Sonntag (ab 12 Uhr) an selber Stelle mit dem letzten Turnierspiel gegen England (live auf DFB.TV). Das Turnier dient der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation, in der die DFB-Auswahl auf dem DFB-Campus in Frankfurt am 11. November auf Aserbaidschan, am 14. November auf Litauen und am 17. November auf Nordirland trifft.