U 16 unterliegt Italien knapp

Die deutsche U 16-Junioren-Nationalmannschaft hat das zweite Spiel gegen Italien mit 3:4 (2:3) verloren. Im Stadio Olimpico Giovanni Chiggiato in Caorle erwischte die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Prus einen unglücklichen Start und lag nach Treffern von Gabriele Borsa (5., 28.) und Roberto Scaglione (20.) nach einer knappen halben Stunde 0:3 hinten. Vor der Halbzeit verkürzten RB Leipzigs Vincent Clair (30.) und Milo Barde (44.) von Hannover 96 auf 2:3. Nach dem Seitenwechsel traf erneut Borsa (50., Foulelfmeter). Für die DFB-Auswahl traf Barde erneut zum Anschluss (68.), doch der U 16 gelang der Ausgleichstreffer vor dem Schlusspfiff nicht mehr.

"Wir sind nicht gut gestartet in die Partie und mussten uns nach der Anfangsphase erstmal schütteln. Danach war das Spiel dann ausgeglichen, wir haben besser gespielt und am Ende war es ein knappes Ergebnis", sagte Prus. "Wir haben in beiden Strafäumen die Konsequenz vermissen lassen. Insgesamt war es ein erkenntnisreicher Lehrgang. Italien hat uns insbesondere körperliche unsere Grenzen aufgezeigt."

Im ersten Aufeinandertreffen am Freitag hatten sich die beiden Teams 1:1 (0:1) getrennt. Vom 7. bis zum 11. Juni kommt es für die U 16 zum nächsten Lehrgang mit Länderspiel. Auf wen der 2010er-Jahrgang dann trifft, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.