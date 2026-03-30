U 16-Junioren
U 16 unterliegt Italien knapp
Die deutsche U 16-Junioren-Nationalmannschaft hat das zweite Spiel gegen Italien mit 3:4 (2:3) verloren. Im Stadio Olimpico Giovanni Chiggiato in Caorle erwischte die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Prus einen unglücklichen Start und lag nach Treffern von Gabriele Borsa (5., 28.) und Roberto Scaglione (20.) nach einer knappen halben Stunde 0:3 hinten. Vor der Halbzeit verkürzten RB Leipzigs Vincent Clair (30.) und Milo Barde (44.) von Hannover 96 auf 2:3. Nach dem Seitenwechsel traf erneut Borsa (50., Foulelfmeter). Für die DFB-Auswahl traf Barde erneut zum Anschluss (68.), doch der U 16 gelang der Ausgleichstreffer vor dem Schlusspfiff nicht mehr.
"Wir sind nicht gut gestartet in die Partie und mussten uns nach der Anfangsphase erstmal schütteln. Danach war das Spiel dann ausgeglichen, wir haben besser gespielt und am Ende war es ein knappes Ergebnis", sagte Prus. "Wir haben in beiden Strafäumen die Konsequenz vermissen lassen. Insgesamt war es ein erkenntnisreicher Lehrgang. Italien hat uns insbesondere körperliche unsere Grenzen aufgezeigt."
Im ersten Aufeinandertreffen am Freitag hatten sich die beiden Teams 1:1 (0:1) getrennt. Vom 7. bis zum 11. Juni kommt es für die U 16 zum nächsten Lehrgang mit Länderspiel. Auf wen der 2010er-Jahrgang dann trifft, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
Kategorien: U 16-Junioren
Autor: dfb
U 16 testet erneut gegen Italien
Zweiter Test gegen Italien: Drei Tage nach dem 1:1 der U 16-Junioren-Nationalmannschaft kommt es heute (ab 11 Uhr) im norditalienischen Caorle zum Wiedersehen. Für die beiden Duelle hat DFB-Trainer Michael Prus einen 20-köpfigen Kader nominiert.
U 16 mit Remis im ersten Duell mit Italien
Die deutsche U 16-Junioren-Nationalmannschaft hat sich im ersten von zwei Duellen im Stadio Olimpico Chiggiato zu Caorle 1:1 (0:1) von Italien getrennt. Ein italienisches Eigentor bescherte der Mannschaft von Coach Michael Prus das Unentschieden.
Erster Test gegen Italien: "An unsere Grenzen gehen"
Die nächsten Länderspiele stehen für die U 16-Junioren auf dem Programm: Nach dem Vier-Nationen-Turnier in Portugal geht es für das Team von Trainer Michael Prus heute (ab 18 Uhr) mit der ersten von zwei Partien gegen Italien weiter.