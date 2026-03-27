U 16-Junioren
U 16 mit Remis im ersten Duell mit Italien
Die deutsche U 16-Junioren-Nationalmannschaft hat sich im ersten von zwei Duellen im Stadio Olimpico Chiggiato zu Caorle 1:1 (0:1) von Italien getrennt. Ein italienisches Eigentor in der 60. Minute bescherte der Mannschaft von Cheftrainer Michael Prus das Remis, nachdem Federico Croci die Gastgeber vor der Halbzeit in Front gebracht hatte (35.).
"Es war ein gerechtes Remis, beide Mannschaft hatten noch Möglichkeiten auf weitere Tore, insofern bin ich zufrieden", sagte Michael Prus. "Es war ein intensives und ausgeglichenes Spiel unter schwierigen Platzbedingungen. Wir haben gute Lösungen gefunden und richtig gute Aktionen gehabt, aber auch die Italiener haben starke Spieler, die uns das Leben auch ein ums andere Mal schwer gemacht haben."
Die zweite Begegnung folgt am Montag (ab 11 Uhr). Spielstätte ist erneut das Stadio Olimpico Chiggiato.
Kategorien: U 16-Junioren
Autor: dfb
Erster Test gegen Italien: "An unsere Grenzen gehen"
Die nächsten Länderspiele stehen für die U 16-Junioren auf dem Programm: Nach dem Vier-Nationen-Turnier in Portugal geht es für das Team von Trainer Michael Prus heute (ab 18 Uhr) mit der ersten von zwei Partien gegen Italien weiter.
Niederlage gegen Portugal zum Turnierabschluss
Die deutsche U 16-Nationalmannschaft hat durch eine 1:3-Niederlage gegen den Gastgeber Portugal den Turniersieg beim Vier-Nationen-Turnier in Vila Real de Santo António verpasst. Vedad Turbic erzielte das Tor für die Mannschaft von Michael Prus.
U 16 zum Turnierabschluss gegen Portugal
Nach dem torreichen Remis im Auftaktmatch gegen die Niederlande und dem hohen Sieg über Japan geht es für die U 16-Junioren-Nationalmannschaft heute (ab 16 Uhr, live bei YouTube) um den Sieg beim Vier-Nationen-Turnier gegen Gastgeber Portugal.