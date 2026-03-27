U 16 mit Remis im ersten Duell mit Italien

Die deutsche U 16-Junioren-Nationalmannschaft hat sich im ersten von zwei Duellen im Stadio Olimpico Chiggiato zu Caorle 1:1 (0:1) von Italien getrennt. Ein italienisches Eigentor in der 60. Minute bescherte der Mannschaft von Cheftrainer Michael Prus das Remis, nachdem Federico Croci die Gastgeber vor der Halbzeit in Front gebracht hatte (35.).

"Es war ein gerechtes Remis, beide Mannschaft hatten noch Möglichkeiten auf weitere Tore, insofern bin ich zufrieden", sagte Michael Prus. "Es war ein intensives und ausgeglichenes Spiel unter schwierigen Platzbedingungen. Wir haben gute Lösungen gefunden und richtig gute Aktionen gehabt, aber auch die Italiener haben starke Spieler, die uns das Leben auch ein ums andere Mal schwer gemacht haben."

Die zweite Begegnung folgt am Montag (ab 11 Uhr). Spielstätte ist erneut das Stadio Olimpico Chiggiato.