U 16-Junioren
Prus nominiert Kader für Österreich-Spiel
Die deutsche U 16-Nationalmannschaft kommt noch einmal zu einem Lehrgang zusammen. Vom 6. bis zum 10. Juni trainiert die DFB-Auswahl in Wien, wo sie am 10. Juni (ab 11 Uhr) ihr letztes Länderspiel der Saison bestreiten wird. Über zweimal 60 Minuten testet das Team gegen Österreich,. Dafür hat Michael Prus nun seinen 22 Mann starken Kader berufen.
Mit dem letzten Länderspiel geht die Spielzeit der U 16 zu Ende. Insgesamt konnte die Auswahl in dieser Saison sechs Spiele gewinnen, spielte viermal Remis und musste sich nur dreimal geschlagen geben. Im Vier-Nationen-Turnier gegen Portugal, die Niederlande und Japan holte das Team den 2. Platz.
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Autor: dfb
U 16 unterliegt Italien knapp
Die deutsche U 16 hat das zweite Spiel gegen Italien mit 3:4 verloren. Im Stadio Olimpico Giovanni Chiggiato in Caorle trafen Vincent Clair und Milo Barde (2) für das Team von Michael Prus.
U 16 testet erneut gegen Italien
Zweiter Test gegen Italien: Drei Tage nach dem 1:1 der U 16-Junioren-Nationalmannschaft kommt es heute (ab 11 Uhr) im norditalienischen Caorle zum Wiedersehen. Für die beiden Duelle hat DFB-Trainer Michael Prus einen 20-köpfigen Kader nominiert.
U 16 mit Remis im ersten Duell mit Italien
Die deutsche U 16-Junioren-Nationalmannschaft hat sich im ersten von zwei Duellen im Stadio Olimpico Chiggiato zu Caorle 1:1 (0:1) von Italien getrennt. Ein italienisches Eigentor bescherte der Mannschaft von Coach Michael Prus das Unentschieden.