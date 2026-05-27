Prus nominiert Kader für Österreich-Spiel

Die deutsche U 16-Nationalmannschaft kommt noch einmal zu einem Lehrgang zusammen. Vom 6. bis zum 10. Juni trainiert die DFB-Auswahl in Wien, wo sie am 10. Juni (ab 11 Uhr) ihr letztes Länderspiel der Saison bestreiten wird. Über zweimal 60 Minuten testet das Team gegen Österreich,. Dafür hat Michael Prus nun seinen 22 Mann starken Kader berufen.

Mit dem letzten Länderspiel geht die Spielzeit der U 16 zu Ende. Insgesamt konnte die Auswahl in dieser Saison sechs Spiele gewinnen, spielte viermal Remis und musste sich nur dreimal geschlagen geben. Im Vier-Nationen-Turnier gegen Portugal, die Niederlande und Japan holte das Team den 2. Platz.