U 16-Junioren
U 16 testet erneut gegen Italien
Zweiter Test gegen Italien: Drei Tage nach dem 1:1 der U 16-Junioren-Nationalmannschaft kommt es heute (ab 11 Uhr) zum Wiedersehen. Wie am Freitag ist die Spielstätte das Stadio Olimpico Chiggiato im norditalienischen Caorle. Für die beiden Duelle hat DFB-Trainer Michael Prus einen 20-köpfigen Kader nominiert.
Die deutsche Startelf: Hartung - Clair, Pavic, Gordon, Galun, Baldwin, Minutillo, Barde, Demir, Passariello, Freiberger.
Im ersten Duell trennten sich beiden Mannschaften unentschieden. Die Gastgeber gingen durch ein Tor von Federico Croci in Führung (35.), ein italienisches Eigentor sorgte für den Gleichstand (60.).
Vom 7. bis zum 11. Juni kommt es für die U 16 zum nächsten Lehrgang mit Länderspiel. Auf wen der 2010er-Jahrgang dann trifft, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
Kategorien: U 16-Junioren
Autor: dfb
U 16 unterliegt Italien knapp
Die deutsche U 16 hat das zweite Spiel gegen Italien mit 3:4 verloren. Im Stadio Olimpico Giovanni Chiggiato in Caorle trafen Vincent Clair und Milo Barde (2) für das Team von Michael Prus.
U 16 mit Remis im ersten Duell mit Italien
Die deutsche U 16-Junioren-Nationalmannschaft hat sich im ersten von zwei Duellen im Stadio Olimpico Chiggiato zu Caorle 1:1 (0:1) von Italien getrennt. Ein italienisches Eigentor bescherte der Mannschaft von Coach Michael Prus das Unentschieden.
Erster Test gegen Italien: "An unsere Grenzen gehen"
Die nächsten Länderspiele stehen für die U 16-Junioren auf dem Programm: Nach dem Vier-Nationen-Turnier in Portugal geht es für das Team von Trainer Michael Prus heute (ab 18 Uhr) mit der ersten von zwei Partien gegen Italien weiter.