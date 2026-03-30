U 16 testet erneut gegen Italien

Zweiter Test gegen Italien: Drei Tage nach dem 1:1 der U 16-Junioren-Nationalmannschaft kommt es heute (ab 11 Uhr) zum Wiedersehen. Wie am Freitag ist die Spielstätte das Stadio Olimpico Chiggiato im norditalienischen Caorle. Für die beiden Duelle hat DFB-Trainer Michael Prus einen 20-köpfigen Kader nominiert.

Die deutsche Startelf: Hartung - Clair, Pavic, Gordon, Galun, Baldwin, Minutillo, Barde, Demir, Passariello, Freiberger.

Im ersten Duell trennten sich beiden Mannschaften unentschieden. Die Gastgeber gingen durch ein Tor von Federico Croci in Führung (35.), ein italienisches Eigentor sorgte für den Gleichstand (60.).

Vom 7. bis zum 11. Juni kommt es für die U 16 zum nächsten Lehrgang mit Länderspiel. Auf wen der 2010er-Jahrgang dann trifft, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.