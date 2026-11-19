U 16-Juniorinnen
U 16-Juniorinnen trennen sich torlos von Italien
Die deutschen U 16-Juniorinnen des 2011er-Jahrgangs haben ihr erstes Länderspiel mit einem Remis beendet. Die Mannschaft von Cheftrainerin Sabine Loderer trennte sich im Tirrenia Olympic Centre bei Pisa 0:0 (0:0) von der italienischen Auswahl.
"Das Spiel gegen Italien war ein guter und vor allem erkenntnisreicher erster Länderspieltest für uns. Die Intensität des Spiels war genau das, was die Mädels brauchen, um zu wachsen", sagte Sabine Loderer. "Das 0:0 geht insgesamt in Ordnung, auch wenn wir vor allem in der zweiten Halbzeit das Spiel an uns hätten reißen können."
Weiter geht es für die U 16-Juniorinnen dann schon am Sonntag (ab 11 Uhr). Dann tritt die Mannschaft von Sabine Loderer erneut im Tirrenia Olympic Centre bei Pisa gegen die gastgebende Auswahl Italiens an.
Kategorien: U 16-Juniorinnen
Autor: dfb
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