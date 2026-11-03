Loderer nominiert Kader für Italien-Länderspiele

Für die U 16-Juniorinnen des 2011er-Jahrgangs geht es im November richtig los. Nach diversen Lehrgängen bestreitet die Mannschaft von Cheftrainerin Sabine Loderer ihre ersten beiden Länderspiele. Am 19. (ab 14.30 Uhr) und 22. November (ab 11 Uhr) wartet im Tirrenia Olympic Centre bei Pisa als Gegner zweimal die gastgebende Auswahl Italiens. Sabine Loderer hat nun ihren Kader für die Maßnahme berufen.

"Länderspiele sind immer etwas Besonderes. Die Hymne zu singen, gemeinsam als Team gegen einen internationalen Gegner anzutreten - und das für die Mädels zum ersten Mal als U 16-Nationalmannschaft - ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung jeder einzelnen Spielerin und natürlich auch des Teams als Ganzes", sagt Loderer. "Mit Italien erwartet uns dabei ein Gegner, der mit viel Leidenschaft spielt und auch in diesem Alter schon recht ausgebufft agiert. Das wird ein guter erster Gradmesser für uns."

Weiter geht es für die U 16-Juniorinnen dann erst im neuen Jahr mit dem Wintertrainingslager in Spanien (6. bis 17. Januar) und einer Turnierteilnahme vom 29. Januar bis 9. Februar. Gegner und Spielort stehen dabei noch nicht fest.