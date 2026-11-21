Die U 16-Juniorinnen bestreiten aktuell ihre letzten Länderspiele des Jahres und sind dafür in Italien zu Gast. Nach dem das Team von Trainerin Sabine Loderer im ersten Duell mit Italien 0:0 spielte, steht am Sonntag (ab 11 Uhr) das zweite Aufeinandertreffen an. DFB.de hat mit der Torhüterin Julienne Loyal von der TSG Hoffenheim über das Spiel und die gemeinsame Zeit vor Ort gesprochen.

DFB.de: Das erste Duell gegen Italien endete 0:0. Was lief gut und warst du zufrieden mit der Partie?

Julienne Loyal: Ich habe die Bälle gehalten, die ich halten musste, weshalb ich schon zufrieden war. Das Spiel lief eigentlich auch recht gut und wir haben als Team super zusammengearbeitet und uns gegenseitig unterstützt. Außerdem haben wir im Spiel sehr gut kommuniziert, sodass eigentlich alles gut war.

DFB.de: Sonntag geht es erneut gegen Italien. Was könnt ihr besser machen, um im besten Falle als Sieger vom Feld zu gehen?

Loyal: Ich würde sagen, dass wir noch konzentrierter in die Zweikämpfe gehen sollten und unsere Torchancen vorne nutzen, um dann auch die Tore zu machen. Außerdem sollten wir in der Defensive einfach noch konsequenter sein und richtig reingehen.

DFB.de: Ihr seid rund um die Uhr als Team zusammen. Wie würdest du die Stimmung und den Zusammenhalt im Team beschreiben?

Loyal: Ich würde sagen, dass unsere Stimmung in der Mannschaft sehr gut ist und alle verstehen sich gut. Wir lachen viel zusammen und haben sehr viel Spaß. Auch untereinander unterstützen wir uns gegenseitig und es passt zwischen uns allen.

Bis zum Spiel am Sonntag steht für das Team heute noch ein schönes Highlight auf dem Programm: Bei einem gemeinsamen Ausflug wird der schiefe Turm von Pisa besichtigt, bevor es anschließend zum gemeinsamen Essen geht. Danach gilt die volle Konzentration dem zweiten Duell mit Italien, nach dem die Mannschaft dann wieder die Heimreise antreten wird.