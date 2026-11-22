U 16-Juniorinnen
U 16-Juniorinnen treffen heute erneut auf Italien
Heute (ab 11 Uhr) treffen die deutschen U 16-Juniorinnen zum Abschluss ihres Lehrgangs ein zweites Mal im Tirrenia Olympic Centre bei Pisa auf die Auswahl Italiens. Im ersten Vergleich am Donnerstag hatte sich die Mannschaft von Cheftrainerin Sabine Loderer bei ihrer Länderspielpremiere des Jahres an selber Stelle 0:0 (0:0) von den Italienerinnen getrennt.
"Wir haben das erste Spiel aufgearbeitet, um heute im zweiten Spiel den nächsten Schritt zu machen - sowohl in unserem Selbstverständnis als auch in der Umsetzung von grundlegenden Themen unserer Spielidee", kündigt Sabine Loderer an.
Weiter geht es für die U 16 im neuen Jahr mit zwei Maßnahmen, zunächst mit dem Wintertrainingslager in Spanien (6. bis 17. Januar 2027), danach mit einer Turnierteilnahme vom 29. Januar bis 9. Februar mit einer Turierteilnahme. Ort und Gegner stehen noch nicht fest.
Kategorien: U 16-Juniorinnen
Autor: dfb
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