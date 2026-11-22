Die deutschen U 16-Juniorinnen haben ihren Lehrgang in Italien erfolgreich beendet. Die DFB-Auswahl kam im Tirrenia Olympic Centre bei Pisa im zweiten Aufeinandertreffen mit den Gastgeberinnen zu einem überzeugenden 4:1 (2:1). Im ersten Vergleich am Donnerstag hatte sich die Mannschaft von Cheftrainerin Sabine Loderer bei ihrer Länderspielpremiere des Jahres von Italien an selber Stelle 0:0 (0:0) getrennt.

"Die Mädels haben heute vieles, was wir uns für den zweiten Test gegen Italien vorgenommen haben, richtig gut umgesetzt und das Spiel völlig verdient – auch in dieser Höhe – gewonnen“, so Loderer. „Vor allem in den Offensivmomenten haben sie Spielfreude und eine gute Intensität gezeigt und sich heute auch mit Toren belohnen können."

Muthmann und Pekin machen den Deckel drauf

Dabei geriet das DFB-Team durch einen Treffer von Benedetta Pistolesi (8.) früh in Rückstand, erholte sich von diesem Rückschlag aber gut und ging nach Toren von Romy Nagel (34.) und Liz Saßmannshausen (41.) sogar mit einer Führung in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang gestalteten Luisa Muthmann (58.) und Meva Pekin (88.) den Sieg noch deutlicher.

Weiter geht es für die U 16 im neuen Jahr mit zwei Maßnahmen, zunächst mit dem Wintertrainingslager in Spanien (6. bis 17. Januar 2027), danach mit einer Turnierteilnahme vom 29. Januar bis 9. Februar mit einer Turierteilnahme. Ort und Gegner stehen noch nicht fest.