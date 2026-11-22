U 16-Juniorinnen
4:1 beim schnellen Wiedersehen: U 16 schlägt Italien
Die deutschen U 16-Juniorinnen haben ihren Lehrgang in Italien erfolgreich beendet. Die DFB-Auswahl kam im Tirrenia Olympic Centre bei Pisa im zweiten Aufeinandertreffen mit den Gastgeberinnen zu einem überzeugenden 4:1 (2:1). Im ersten Vergleich am Donnerstag hatte sich die Mannschaft von Cheftrainerin Sabine Loderer bei ihrer Länderspielpremiere des Jahres von Italien an selber Stelle 0:0 (0:0) getrennt.
"Die Mädels haben heute vieles, was wir uns für den zweiten Test gegen Italien vorgenommen haben, richtig gut umgesetzt und das Spiel völlig verdient – auch in dieser Höhe – gewonnen“, so Loderer. „Vor allem in den Offensivmomenten haben sie Spielfreude und eine gute Intensität gezeigt und sich heute auch mit Toren belohnen können."
Muthmann und Pekin machen den Deckel drauf
Dabei geriet das DFB-Team durch einen Treffer von Benedetta Pistolesi (8.) früh in Rückstand, erholte sich von diesem Rückschlag aber gut und ging nach Toren von Romy Nagel (34.) und Liz Saßmannshausen (41.) sogar mit einer Führung in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang gestalteten Luisa Muthmann (58.) und Meva Pekin (88.) den Sieg noch deutlicher.
Weiter geht es für die U 16 im neuen Jahr mit zwei Maßnahmen, zunächst mit dem Wintertrainingslager in Spanien (6. bis 17. Januar 2027), danach mit einer Turnierteilnahme vom 29. Januar bis 9. Februar mit einer Turierteilnahme. Ort und Gegner stehen noch nicht fest.
Kategorien: U 16-Juniorinnen
Autor: dfb
U 16-Juniorinnen treffen erneut auf Italien
Heute (ab 11 Uhr) treffen die deutschen U 16-Juniorinnen zum Abschluss ihres Lehrgangs ein zweites Mal bei Pisa auf die Auswahl Italiens. Im ersten Vergleich am Donnerstag hatte sich die Mannschaft von Cheftrainerin Sabine Loderer torlos getrennt.
Torhüterin Loyal: "Es passt zwischen uns allen"
Die U 16-Juniorinnen bestreiten aktuell in Italien ihre letzten Länderspiele des Jahres. Nach dem 0:0 im ersten Spiel steht am Sonntag der zweite Vergleich an. DFB.de hat mit Torhüterin Julienne Loyal über die Begegnung gesprochen.
U 16-Juniorinnen trennen sich torlos von Italien
Die deutschen U 16-Juniorinnen des 2011er-Jahrgangs beendeten ihr erstes Länderspiel mit einem Unentschieden. Die Mannschaft von Cheftrainerin Sabine Loderer trennte sich in Pisa 0:0 von den italienischen Altersgenossinnen.