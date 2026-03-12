U 15-Juniorinnen
U 15 testet erneut gegen Portugal
48 Stunden nach einem ersten Aufeinandertreffen kommt es heute (ab 12 Uhr MEZ) im Rahmen des Lehrgangs bei Lissabon zu einer weiteren Begegnung der deutschen U 15-Juniorinnen mit den Gastgeberinnen aus Portugal. Gespielt wird wieder im Cidade do Futebol in Cruz Quebrada-Dafundo westlich der portugiesischen Hauptstadt. Im Gegensatz zum 2:0 im ersten Vergleich beider Mannschaften am Dienstag, der über dreimal 30 Minuten gespielt wurde, handelt es sich beim heutigen Duell um ein offizielles Länderspiel über zweimal 40 Minuten.
Die deutsche Startelf: Loyal - Rüeck, Baus, Deckers, Heindl - Muthmann, Schade - Kraus, Wilden, Nagel - Doganer.
"Das erste Spiel gegen Portugal hat uns die Möglichkeit gegeben, unseren aktuellen Stand zu überprüfen, neue Dinge auszuprobieren und wichtige Erfahrungen zu sammeln", sagt DFB-Trainerin Bettina Wiegmann. "Mit diesen Eindrücken im Gepäck freuen wir uns nun umso mehr auf das zweite Duell."
Kategorien: U 15-Juniorinnen
Autor: dfb
Wiegmann: "Weiteren wichtigen Schritt nach vorne gemacht"
Die U 15-Juniorinnen sind erfolgreich ins Länderspieljahr gestartet. Beim Lehrgang in Portugal gab es zwei Siege gegen die Gastgeberinnen. DFB-Trainerin Bettina Wiegmann spricht über die Entwicklung ihrer Spielerinnen und die restliche Saison.
3:2 nach 0:2: U 15-Juniorinnen gewinnen gegen Portugal
Die U 15-Juniorinnen haben auch den zweiten Vergleich mit der Auswahl Portugals für sich entschieden. Zwei Tage nach dem 2:0 im ersten inoffiziellen Duell setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann nun mit 3:2 (0:2) durch.
Präsidium verabschiedet Rahmenterminkalender der Juniorinnen 2026/2027
Das Präsidium des DFB hat heute den Rahmenterminkalender der Juniorinnen für die Saison 2026/2027 verabschiedet. Der DFB-Pokal der Juniorinnen startet mit der ersten Runde am 12. September 2026.