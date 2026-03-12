U 15 testet erneut gegen Portugal

48 Stunden nach einem ersten Aufeinandertreffen kommt es heute (ab 12 Uhr MEZ) im Rahmen des Lehrgangs bei Lissabon zu einer weiteren Begegnung der deutschen U 15-Juniorinnen mit den Gastgeberinnen aus Portugal. Gespielt wird wieder im Cidade do Futebol in Cruz Quebrada-Dafundo westlich der portugiesischen Hauptstadt. Im Gegensatz zum 2:0 im ersten Vergleich beider Mannschaften am Dienstag, der über dreimal 30 Minuten gespielt wurde, handelt es sich beim heutigen Duell um ein offizielles Länderspiel über zweimal 40 Minuten.

Die deutsche Startelf: Loyal - Rüeck, Baus, Deckers, Heindl - Muthmann, Schade - Kraus, Wilden, Nagel - Doganer.

"Das erste Spiel gegen Portugal hat uns die Möglichkeit gegeben, unseren aktuellen Stand zu überprüfen, neue Dinge auszuprobieren und wichtige Erfahrungen zu sammeln", sagt DFB-Trainerin Bettina Wiegmann. "Mit diesen Eindrücken im Gepäck freuen wir uns nun umso mehr auf das zweite Duell."